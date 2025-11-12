El comercio cruza los dedos para que la Selección de Costa Rica vaya al Mundial: vea en cuánto se calcula el impacto

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jugadores de la Selección de Costa Rica festejan uno de los goles ante Nicaragua, en la pasada fecha FIFA. Para el comercio, el éxito de la Tricolor rumbo al Mundial 2026 es determinante.

Cada cuatro años el comercio espera con ansias una especie de “Navidad” que dispara las ventas: el Mundial de Fútbol representa un gran impulso para la economía, que es mucho más grande si la Selección de Costa Rica está clasificada.

Como se sabe, la Tricolor camina sobre la cuerda floja a falta de dos jornadas en la cuadrangular C de Concacaf. Pese al tibio inicio, dos victorias ante Haití y Honduras sellarían el boleto sin depender de nadie más.

Sin embargo, también hay un escenario pesimista, en el cual la Sele deja más puntos y compromete su presencia en la Copa del Mundo.

El economista Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, le puso cifras al panorama negativo.

Según sus cálculos, si la Selección falla y se pierde el Mundial, las pérdidas directas para el fútbol nacional oscilarán entre $14 millones (₡7.028 millones) y $25 millones (₡12.550 millones), sumando rubros como el premio de FIFA, la ayuda para la preparación y el atractivo hacia los patrocinadores.

Es una inyección de recursos de la que se benefician las diferentes ligas e incluso directamente equipos de Primera y Segunda División. En el período de cuatro años, no hay ninguna otra posibilidad de obtener semejante cofre.

Pero además, según el economista Leiner Vargas, si la Selección no clasifica habría una incidencia indirecta sobre la economía, que estimó entre $50 millones (₡25.100 millones) y $70 millones (₡35.140 millones), tomando en cuenta consumo en comercios, publicidad y turismo.

La Cámara de Comercio también tiene muy claro lo que representa el Mundial. Ante una consulta de La Nación, la organización gremial eligió responder en positivo: en lugar de enfocarse en los perjuicios de no ir a la Copa del Mundo, detallaron el enorme empujón que significa.

“La posible clasificación de la Selección Nacional impactaría como un acelerador del consumo, impulsando la dinamización de múltiples categorías del comercio formal”, explicó la Cámara en respuesta a la consulta de este medio.

Los sectores donde se proyecta un mayor repunte son:

Tecnología y electrónica: Principalmente en categorías como televisores, teléfonos inteligentes, proyectores y planes de TV o streaming. Este repunte suele verse potenciado por preventas, paquetes promocionales y opciones de financiamiento. En Catar 2022, por ejemplo, las ventas de pantallas aumentaron hasta un 50%, un patrón que tiende a repetirse cada vez que la Sele clasifica.

Principalmente en categorías como televisores, teléfonos inteligentes, proyectores y planes de TV o streaming. Este repunte suele verse potenciado por preventas, paquetes promocionales y opciones de financiamiento. En Catar 2022, por ejemplo, las ventas de pantallas aumentaron hasta un 50%, un patrón que tiende a repetirse cada vez que la Sele clasifica. Entretenimiento fuera del hogar: Restaurantes, bares y otros espacios que generan paquetes de consumo y actividades especiales para fomentar reservaciones.

Restaurantes, bares y otros espacios que generan paquetes de consumo y actividades especiales para fomentar reservaciones. Retail deportivo y artículos de la Sele: Con un incremento en la demanda de camisetas, accesorios y calzado temático.

Con un incremento en la demanda de camisetas, accesorios y calzado temático. Cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia: Con mayor activación de promociones en bebidas, snacks y otros productos de consumo, impulsados por reuniones familiares y de amistades para disfrutar los partidos.

Son bastantes motivos para confiar en que el grupo que dirige Miguel Piojo Herrera dará el paso al frente en los próximos dos partidos.

Allan Cedeño, presidente de Tiendas Ekono, ratificó que el Mundial es un gran dinamizador. “Afecta directamente al retail, a todos los que venden productos como abarrotes y mercadería alusiva a la Selección”, afirmó en declaraciones a este periódico.

Ekono es una de las tiendas que tiene la mira puesta en la clasificación de Costa Rica al Mundial 2026.

Cedeño resaltó que todo parte de la mente de los consumidores. “Es un efecto en cadena desde la psique y la confianza de las personas. El Mundial es un período festivo que impulsa a la gente a gastar. En el pasado se veían muchos productos alusivos a otras selecciones, pero después de Brasil 2014 el tico sabe que podemos alcanzar resultados mayores”, añadió el empresario.

El presidente de Tiendas Ekono remató con una frase que resume la importancia de la Copa del Mundo en todos los sectores: “No hay empresa del país que no se guinde del Mundial, así como todos se guindan del viernes negro. Todos quieren este trending”.

Así lo expone también la propia Cámara de Comercio: “Una eventual clasificación de la Selección Nacional sería una gran noticia para el ánimo del país y una palanca directa para el comercio formal”.

Colaboró Gustavo Jiménez