El comercio cruza los dedos para que la Selección de Costa Rica vaya al Mundial: vea en cuánto se calcula el impacto

La clasificación de Costa Rica al Mundial 2026 tiene múltiples impactos en la economía y el comercio del país

Por Juan Diego Villarreal
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Jugadores de la Selección de Costa Rica festejan uno de los goles ante Nicaragua, en la pasada fecha FIFA. Para el comercio, el éxito de la Tricolor rumbo al Mundial 2026 es determinante. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

