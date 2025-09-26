Puro Deporte

Drama en el hipódromo: Jinete deja de competir para evitar tragedia del rival por caballo desbocado y rienda rota

Al ver la cara de peligro de otro jinete, el venezolano Mychael Sánchez ignoró la estrategia de victoria y se lanzó al rescate (video)

Por La Nación / Argentina / GDA y Fanny Tayver Marín
Cerca de la empalizada externa, Mychael Sánchez llevó a su caballo por delante del de Abner Adorno, que había perdido el control.
Cerca de la empalizada externa, Mychael Sánchez llevó a su caballo por delante del de Abner Adorno, que había perdido el control. (Captura de pantalla/Captura de pantalla.)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

