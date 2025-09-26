Dos periodistas deportivos se van a los golpes durante transmisión en vivo; esto fue lo que pasó

Los periodistas Silvio Valencia y Evaristo Cruz discutieron en el programa 'Mira lo que habla', de Perú.

Un programa deportivo digital en Perú terminó en violencia este jueves 25 de setiembre. Dos periodistas se enfrentaron a golpes en plena transmisión en vivo, en medio de un acalorado debate sobre la eliminación de Alianza Lima de Perú de la Copa Sudamericana 2025.

Silvio Valencia y Evaristo Cruz, conocido como ‘Chevaristo’, discutían en el espacio Mira lo que habla tras la derrota del club peruano frente a la Universidad de Chile. La tensión creció hasta un punto inesperado.

Ambos empezaron a lanzarse insultos frente a cámaras. En un momento, Cruz se levantó de su asiento y advirtió: “Cuando yo me pare, corta”. Valencia respondió: “A mí no me vengas a amenazar”.

Instantes después, Cruz salió de cuadro y regresó para golpear a Valencia, quien se encontraba sentado. El impacto lo hizo caer al suelo mientras la transmisión quedaba fuera de control.

El programa fue interrumpido de inmediato y el video original retirado de la plataforma digital. Sin embargo, el clip se replicó en redes sociales y se convirtió en tendencia en pocas horas.

Alianza Lima cerró su participación en el torneo tras perder 2-1 ante Universidad de Chile en Coquimbo, resultado que quedó relegado en la conversación frente al escándalo mediático.