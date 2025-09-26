Viva

Dos periodistas deportivos se van a los golpes durante transmisión en vivo; esto fue lo que pasó

La derrota de su equipo de fútbol desató el violento incidente

Por Fiorella Montoya
Los periodistas Silvio Valencia y Evaristo Cruz discutieron en el programa 'Mira lo que habla' de Perú.
Los periodistas Silvio Valencia y Evaristo Cruz discutieron en el programa 'Mira lo que habla', de Perú. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Perú
