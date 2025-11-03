Puro Deporte

Dodgers instauran un nuevo régimen en las Grandes Ligas con Ohtani y su constelación de estrellas

Los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el equipo más dominante de las Grandes Ligas, encabezados por el moderno Babe Ruth

Por AFP
Así celebró Shohei Ohtani con sus compañeros de los Dodgers en el camerino tras vencer a los Azulejos y dejarse el título de la Serie Mundial.
Así celebró Shohei Ohtani con sus compañeros de los Dodgers en el camerino tras vencer a los Azulejos y dejarse el título de la Serie Mundial. (GREGORY SHAMUS/Getty Images via AFP)







