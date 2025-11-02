Dodgers ganan su segunda Serie Mundial consecutiva con dramática remontada ante Toronto

Los jugadores de los Dodgers celebran con todo sobre el césped del Rogers Centre, tras dejar tendidos a los Azulejos de Toronto en el sétimo juego de la Serie Mundial.

Con un jonrón de Will Smith en la undécima entrada, los Dodgers de Los Ángeles lograron este sábado un agónico triunfo 5 a 4 ante los Azulejos de Toronto con el que revalidaron el título de la Serie Mundial.

El equipo liderado por el japonés Shohei Ohtani se impuso en la eliminatoria por un global de 4-3 y se convierte en bicampeón de Grandes Ligas.

La Serie Mundial más trepidante de los últimos años se resolvió en extra innings después de que el venezolano Miguel Rojas empatara el marcador en la novena entrada con un cuadrangular salvador para los Dodgers, cuando los Azulejos estuvieron a solo dos outs de ganar el partido.

Los Dodgers perseguían el bicampeonato, tras la Serie Mundial que les ganaron a los Yanquis de Nueva York hace un año.

Precisamente, los Mulos de Manhattan habían sido los últimos en sumar más de un título seguido en las Grandes Ligas, al completar el tricampeonato en el año 2000.

Fue una Serie Mundial que dejó momentos espectaculares, entre ellos el tercer juego, en el Dodgers Stadium, cuando el partido se extendió a 18 entradas y se saldó con una victoria para los de casa cuando ya casi era casi de madrugada.

Los angelinos llegaban como grandes favoritos de la temporada bajo la conducción del mánager Dave Roberts, pero se toparon con unos convincentes Azulejos que estuvieron muy cerca de botar todos los pronósticos.

Esta vez Ohtani demostró que es humano; empezó como lanzador abridor pero fue sustituido en menos de tres entradas, cuando los canadienses lo estaban castigando.

Sin embargo, el gran protagonista de la contienda fue otro japonés, el lanzador Yoshinobu Yamamoto, quien saltó a la lomita para sacar los últimos outs, pese a que el día anterior había lanzado en el sexto partido. Fue su tercer juego ganado en esta inolvidable Serie Mundial.