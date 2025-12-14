De MVP de la NBA a casi no jugar: el calvario de Joel Embiid

Embiid jugó casi 32 minutos en la victoria ante los Indiana Pacers 105-115, mejorando el récord de los 76ers a 14 victorias y 10 derrotas.

El 2 de mayo del 2023, Joel Embiid recibió el premio MVP de la NBA tras una temporada dominante con los 76ers. Lo que nadie esperaba es que dos años después estuviera más en la banca que en la cancha.

Este 12 de diciembre, en la victoria de los Philadelphia 76ers sobre los Indiana Pacers pudimos volver a ver la versión de Embiid que no se veía desde su legendario juego de 70 puntos en enero del 2024.

Fueron 39 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias en 31:56 minutos, lo que el camerunés repartió en el juego. Le dio un recordatorio a los fans de lo que es capaz de realizar cuando se encuentra en buen estado, el problema es que no logra encontrar la consistencia en su juego.

Esto empezó en febrero del 2024, cuando en un juego ante los Golden State Warriors Embiid sufrió una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, esta lesión se complicó por problemas de hinchazón y molestias en la que se hicieron ver durante toda la temporada.

En la temporada 2024-25 la lesión no tuvo una buena recuperación y tuvo que pasar gran parte de la temporada fuera de las canchas con problemas de irritación y dolores persistentes.

Los 76ers, como un intento por recuperar la condición de su estrella, decidieron dejarlo fuera de lo que restaba de temporada en febrero del 2025 (un año desde el comienzo de la lesión) para enfocarse en su recuperación.

Al inicio de la actual temporada 2025-26, Joel “The Process” Embiid regresó a la NBA con una restricción de minutos jugados por partido para cuidar su recuperación, sin embargo, se perdió varios juegos por los mismos problemas de su rodilla.

A pesar de las complicaciones, Embiid sigue demostrando que es uno de los jugadores más dominantes de la liga cuando está sano y su equipo espera que con la integración progresiva que está realizando en los juegos, pueda volver el jugador que anotaba más de 35 puntos por juego.

Vea los mejores momentos del partido de Joel Embiid en el siguiente video: