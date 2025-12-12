Puro Deporte

Exjugador de la NBA lucha contra tumor cerebral en etapa avanzada

El primer jugador de la NBA abiertamente gay anunció que lucha contra una agresiva enfermedad

Por AFP y Milton Montenegro
Jason Collins participó en el desfile del Orgullo Gay en Nueva York, en el año 2022. El exjugador de la NBA lucha contra un cáncer cerebral.
Jason Collins participó en el desfile del Orgullo Gay en Nueva York, en el año 2022. El exjugador de la NBA lucha contra un cáncer cerebral. (DAVID DOW/Getty Images via AFP)







BaloncestoNBAJason Collins
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

