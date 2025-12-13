Puro Deporte

Fanáticos lanzan sillas al campo tras breve aparición de Messi en gira por la India: vea el video

La salida de Messi tras solo 20 minutos en el estadio Salt Lake generó disturbios y cuestionamientos por la organización del evento en Calcuta

Por O Globo / Brasil / GDA
El personal de seguridad intenta controlar a los fanáticos mientras el delantero argentino del Inter Miami, #10 Lionel Messi, se retira del estadio Salt Lake, en Calcuta, el 13 de diciembre de 2025. Miles de fanáticos colmaron un estadio del este de la India ese día para aclamar a Lionel Messi, durante la inauguración de una estatua de 21 metros de altura en su honor.
Aficionados protestaron en Calcuta luego de que Messi abandonara rápidamente el estadio durante su gira por la India. (DIBYANGSHU SARKAR/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

