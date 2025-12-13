Fanáticos lanzan sillas al campo tras breve aparición de Messi en gira por la India: vea el video

Aficionados protestaron en Calcuta luego de que Messi abandonara rápidamente el estadio durante su gira por la India.

La gira de Lionel Messi por la India inició con incidentes en Calcuta. Este sábado, el futbolista argentino apareció pocos minutos en el estadio Salt Lake y su rápida salida provocó la molestia de aficionados, quienes arrojaron sillas y objetos al campo como protesta.

De acuerdo con reportes de la prensa india, Messi ingresó al gramado, saludó al público y abandonó el recinto 20 minutos después. Durante su permanencia, un numeroso grupo de personas rodeó al jugador, lo que limitó la visibilidad para parte de los asistentes y aumentó el descontento en las graderías.

Un aficionado manifestó a medios locales que el entorno de Messi estuvo conformado por dirigentes y actores. Indicó que el público adquirió entradas por 12.000 rupias (aproximadamente $132), sin lograr observarlo con claridad, lo que generó frustración entre quienes asistieron al evento.

El astro argentino llegó acompañado por Luis Suárez y Rodrigo de Paul, compañeros en el Inter Miami de Estados Unidos. Tras la salida del grupo del campo, varios asistentes desprendieron piezas de los asientos y las lanzaron al gramado y a la pista atlética del estadio.

La jefa del Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó su sorpresa por la deficiente organización del evento luego de los disturbios registrados en Calcuta.

Messi visitó la India para la inauguración de una estatua en su honor y para participar en la GOAT India Tour 2025, una gira de tres días dedicada a celebrar su carrera en el país. En las próximas jornadas, el jugador cumplirá actividades en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

En Calcuta, además de la estatua, se programó la presentación de un mural conmemorativo. Posteriormente, el futbolista participará en un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Mumbai y sostendrá reuniones con autoridades y jóvenes jugadores en otras ciudades del país.

