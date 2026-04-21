Cuando todo iba mal… empeoró: el dilema que Óscar Ramírez debe resolver con urgencia en Alajuelense

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez ha tenido que lidiar con muchas lesiones en Liga Deportiva Alajuelense en lo que va de 2026.

Liga Deportiva Alajuelense no solo está en la cuerda floja, sino que ahora tiene otro problema que Óscar “Macho” Ramírez debe resolver con carácter urgente.

Mientras que la Liga cruza los dedos para que terceros le ayuden, en vista de que ya no depende de sí para clasificar a las semifinales del Torneo de Clausura 2026, el técnico rojinegro debe ingeniárselas para encontrar la manera de rearmar una defensa que ha sido muy golpeada por las lesiones.

Alexis Gamboa acaba de reincorporarse a las prácticas tras superar una dolencia muscular antes de tiempo. En un principio, a lo interno del club creían que hasta era difícil que el futbolista jugara más en lo que resta del torneo.

Su evolución le permitió estar de vuelta mucho antes de lo previsto, pero como apenas se entrenó el viernes por primera vez, Óscar Ramírez tenía pensado darle unos pocos minutos.

Pero se presentó una emergencia, ante la lesión de Guillermo Villalobos, que en el momento se vio muy aparatosa y la manera en la que el futbolista llamaba al equipo médico generó preocupación.

Cuando se puso de pie y volvió al terreno de juego para terminar el primer tiempo, daba la impresión de que se trataba solo de un susto y siguió haciendo unos despejes.

Pero justo en el final de la primera parte, cuando cabeceó en la última jugada, de una vez se agarra la cabeza y se pone la camisa en la cara. Esa imagen daba para temer lo peor.

Un día después, los exámenes de rigor confirmaron las sospechas: ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Guillermo Villalobos pasará por el quirófano esta misma semana y su tiempo de recuperación será de aproximadamente nueve meses, de acuerdo a evolución.

Es la misma lesión que hace unas semanas sufrieron Malcon Pilone y también Santiago van der Putten.

Y vaya dolor de cabeza para Óscar Ramírez, que otra vez tiene que rearmar su defensa, con Alexis Gamboa que viene reintegrándose apenas y dos soldados caídos, con lesiones serias.

“Lo personal nunca es importante, Guillermo tuvo una molestia y tuve que entrar. Hasta el viernes entrené, al final lo hago por mis compañeros, me sacrifico por mis compañeros. Y al final si me tengo que romper más me rompo y ya está; lo importante es que podamos clasificar, esperando en Dios que se dé un buen resultado y poder meternos ahí”, comentó Alexis Gamboa.

¿Cuáles son las opciones? Aarón Salazar ha venido jugando y está listo para lo que sea, de perfil derecho o izquierdo.

“Estoy preparado para jugar en las dos posiciones y hemos tenido lesiones desafortunadas y es algo que no se puede evitar, algo desafortunado, pero estamos listos para ser titulares y jugar en otras posiciones”, apuntó Aarón Salazar.

La defensa de Liga Deportiva Alajuelense está diezmada. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un hombre que en el pasado se desempeñó como central fue Fernando Piñar; al igual que Celso Borges, solo que el capitán rojinegro también se encuentra en recuperación.

En la cantera rojinegra, la Liga cuenta con dos cartas de las que Óscar Ramírez puede echar mano. Se trata de Jenzel Aguilar, de 18 años, quien ha estado en varias convocatorias y jugó un partido del Torneo de Copa.

O Giankarlo Romulus, de 19 años, hijo de madre tica, padre haitiano, nacido en Estados Unidos y que mide 1,91 metros. Desde 2017, él vive en territorio nacional, era el capitán del equipo U-21 de Liberia y Alajuelense lo fichó en el semestre anterior.

Al saber que Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos volverán a jugar hasta el próximo año, y que no se descarta que Alexis Gamboa tenga alguna oportunidad para marcharse al exterior, en la Liga tienen que definir qué harán de cara al próximo torneo.

Es decir, si apuestan por darle oportunidad a jóvenes como Jenzel Aguilar y Giankarlo Romulus, o solicitar el regreso de Farbod Samadian, quien se encuentra a préstamo con Puntarenas, o explorar opciones en el mercado para ver si pueden reforzar esa demarcación, tan golpeada por lesiones graves.

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