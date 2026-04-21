Puro Deporte

Cuando todo iba mal… empeoró: el dilema que Óscar Ramírez debe resolver con urgencia en Alajuelense

Óscar Ramírez necesita encontrar una solución práctica y rápida ante un nuevo problema en Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Óscar Ramírez ha tenido que lidiar con muchas lesiones en Liga Deportiva Alajuelense en lo que va de 2026. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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