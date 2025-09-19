Alajuelense ficha futbolista de madre tica y padre haitiano para equipo U-21

Giankarlo Romulus era el capitán de la U-21 del Municipal Liberia. Ahora forma parte de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense sí se movió en el último día de inscripciones, pero fue para reforzar a su equipo U-21, con la proyección de que más adelante ascienda al primer equipo.

Se trata de Giankarlo Kaled Romulus Gómez, un defensor de 19 años con una estatura de 1,91 metros. Él figuraba como el capitán de la U-21 del Municipal Liberia, donde tenía como técnico a Wilson Muñoz.

“Mi papá es haitiano, mi mamá es costarricense, yo nací en Estados Unidos y me vine a vivir acá en 2017″, relató Giankarlo Romulus en una entrevista que le hizo la oficina de prensa de Liberia hace unas semanas, cuando anotó en el Torneo de Copa contra Cóbano.

En ese instante dijo que le dedicaba ese tanto a su madre, porque ella siempre lo está apoyando, a sus demás familiares y a todo Santa Cruz, donde reside.

Giankarlo Romulus es el mayor de su casa. (Cortesía Giankarlo Romulus./Cortesía Giankarlo Romulus.)

Contó que de Liberia, quien más lo aconseja es el exmundialista Waylon Francis, quien si lo tiene que regañar, lo hace sin problema.

Y se refirió al apodo por el que lo conocen en el equipo pampero: “La gente dice que me parezco a Lamine Yamal, entonces de ahí viene el apodo, pero yo me llamo Giankarlo Rumulos”, indicó.

Él llega al equipo U-21 de Alajuelense proveniente de Liberia y eso recuerda en parte aquel momento en el que los rojinegros ficharon a Jeyland Mitchell para que jugara en el alto rendimiento.

Aquello pasó sin sospechar que pronto, ante una situación de necesidad en la que Alexandre Guimaraes se había quedado sin defensas, lo convocó al primer equipo por sugerencia de Bryan Ruiz.

En ese entonces, Jeyland Mitchell llegó para quedarse en el primer equipo de Alajuelense. Fue a la Selección de Costa Rica, jugó la Copa América y se dio su sonada transferencia al Feyenoord de Países Bajos por $2,5 millones (más de ¢1.400 millones).

Ahora quien se marchó del equipo juvenil de Liberia fue Giankarlo Romulus. Solo que la situación es diferente. Los pamperos lo tenían con un contrato de liga menor.

Y después de que Víctor Badilla conversó con el futbolista tras un partido de la U-21, le planteó la posibilidad de irse a Alajuelense.

Giankarlo Romulus empezará a escribir su propia historia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para jugar con el equipo U-21. Su firme intención es un futuro cercano subir a la Primera con la Liga.

