Puro Deporte

Alajuelense ficha futbolista de madre tica y padre haitiano para equipo U-21

Liga Deportiva Alajuelense contrató un defensa de 19 años que mide 1,91 metros

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Giankarlo Romulus era el capitán de la U-21 del Municipal Liberia. Ahora forma parte de Liga Deportiva Alajuelense.
Giankarlo Romulus era el capitán de la U-21 del Municipal Liberia. Ahora forma parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMovimientos de AlajuelenseApertura 2025U-21 de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.