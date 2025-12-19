Futbolista de Alajuelense tiene nuevo club

Puntarenas FC sorprendió este viernes 19 de diciembre al difundir un video de un futbolista llega al Hotel Tioga y dice que busca una habitación, por un año.

Se trata del defensor Farbod Samadian, cuya ficha pertenece a Liga Deportiva Alajuelense y ahora se encuentra en condición de préstamo con el cuadro chuchequero. Los documentos firmados indican que el zaguero estará en el Puerto durante todo 2026.

La intención de la Liga y del jugador es que comience a tener minutos en Primera División; mientras que a los naranjas también les llama la atención contar con un central con sus características.

En sus primeras palabras vistiendo la camisa naranja de Puntarenas FC, Farbod Samadián dijo que el profesionalismo no solo se basa en lo que se hace en la cancha, sino que lo involucra todo.

Puntarenas hizo oficial el refuerzo de Farbod Samadipan (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

“Desde que llegué he visto que aquí están tomando las cosas en un muy buen rumbo, ya dentro y fuera de la cancha todo es muy profesional y la verdad es que muy sorprendido de qué tan bien se están llevando las cosas aquí”, apuntó Farbod Samadián, quien tiene 20 años y tiene doble nacionalidad. Él es tico y es iraní.

“Siento que está muy bien eso de ser exigentes, al final los jugadores tienen esa responsabilidad de darle felicidad a todos los que apoyan y trataré de dar lo mejor de mí y transmitir todo lo que pueda para darle esa felicidad a los aficionados”, destacó.

Después de jugar en el equipo U-21 de la Liga, Farbod Samadián ahora estará un año a préstamo con Puntarenas FC.

Este es el segundo movimiento que se da en la institución rojinegra, pues la primera salida confirmada en Alajuelense es la de Kenyel Michel, quien se marcha al Minessota United de la Major League Soccer (MLS).

