Alajuelense da a conocer pésima noticia sobre Guillermo Villalobos

Guillermo Villalobos volverá a jugar hasta 2027, al sufrir una seria lesión en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

La manera en la que Guillermo Villalobos se quejaba luego de que se le torció la rodilla en el cierre de la primera parte en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa no solo alarmó a los jugadores que tenía alrededor, sino que asustó a más de uno.

Aunque el defensor terminó jugando hasta el descanso, las cosas en realidad no estaban bien. Tras los exámenes de rigor, la Liga dio a conocer el parte médico, que arrojó pésimas noticias.

“Guillermo Villalobos presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana”, informó Alajuelense a través de su oficina de comunicación.

Además, el club indicó que el tiempo aproximado de recuperación será de 9 meses, de acuerdo a evolución.

En lo que va de 2026, el fantasma de las lesiones se ha ensañado con Alajuelense, porque tener soldados caídos ha sido la tónica para los rojinegros.

Guillermo Villalobos se convierte en el tercer futbolista que presenta esa lesión, misma que sufrieron hace unas semanas Malcon Pilone y Santiago van der Putten.

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