¿Qué necesita Alajuelense para clasificar y evitar el fracaso? Los escenarios del ‘milagro’

Ronaldo Cisneros marcó de penal en el clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

A falta de solo seis puntos por disputar, Liga Deportiva Alajuelense no depende de sí misma. El campeón nacional no solo necesita un cierre perfecto; sino que también requiere del tropiezo de sus rivales directos para sellar un boleto a las semifinales del Torneo de Clausura 2026, algo que hoy se percibe complejo.

La Liga se debate entre la agonía o el milagro, pues llega a las últimas dos fechas de la fase clasificatoria del Torneo de Clausura 2026 caminando sobre la cuerda floja.

“No es poner excusas, hemos tenido muchos lesionados, el equipo nunca ha estado completo, pero nos hemos metido solos en esto, somos conscientes de eso y el equipo sabe que ha estado debiendo este torneo.

”Nos hemos relajado un poco pensando que nos va a alcanzar y ahora dependemos de un resultado, nosotros ganar los dos partidos y esperar en Dios un milagro”, afirmó el defensor Alexis Gamboa.

Tras 16 jornadas disputadas, Alajuelense se ubica en la quinta posición con 23 puntos, viendo desde afuera la zona de clasificación donde junto a Herediano (34 puntos) y Saprissa (28 puntos), también marchan Liberia (27 puntos) y Cartaginés (26 puntos).

El panorama es claro y complejo, porque para los erizos ya no existe el mañana. El margen de error se agotó y la calculadora hoy pareciera más importante para Óscar Ramírez y sus hombres que la misma pelota.

“Difícil, complicado, si no teníamos margen de error antes, ahora menos, tenemos que hacer todo perfecto y esperar a ver qué pasa. El jueves ya vamos a tener un panorama porque todos juegan antes. Sería un fracaso no avanzar, es un fracaso no quedar campeones, porque somos la Liga”, expresó Aarón Salazar.

Para aspirar a las semifinales, Alajuelense tiene una tarea innegociable, que es ganar sus dos partidos restantes, y depender de otros.

De vencer a Puntarenas en casa y a Liberia como visitante, la Liga alcanzaría los 29 puntos. Cualquier otro resultado (un empate o una derrota) dejaría a los manudos prácticamente eliminados, dependiendo de una combinación de resultados casi astronómica.

Incluso ganando sus dos encuentros, Alajuelense debe mirar de reojo lo que suceda en otras canchas. De todas las combinaciones que pueden darse, estos son dos frentes de batalla claros:

El duelo directo ante Liberia: La última fecha presenta un escenario de “matar o morir”. Si Liberia tropieza ante Sporting y luego pierde contra la Liga, los pamperos se quedarían estancados con 27 o 28 unidades, permitiendo el rebase rojinegro, en el entendido de que Alajuelense sume los seis puntos que le faltan por jugar.

La última fecha presenta un escenario de “matar o morir”. Si Liberia tropieza ante Sporting y luego pierde contra la Liga, los pamperos se quedarían estancados con 27 o 28 unidades, permitiendo el rebase rojinegro, en el entendido de que Alajuelense sume los seis puntos que le faltan por jugar. El acecho al Cartaginés: Los brumosos aventajan a la Liga por tres puntos. Alajuelense necesita que el cuadro blanquiazul no sume más de tres unidades en sus duelos ante San Carlos y Guadalupe. En caso de un empate en puntos (29 a 29), la diferencia de gol favorece actualmente a los liguistas (+6 frente a 0).

El calendario del morbo

La jornada 17 del Torneo de Clausura 2026 que se jugará entre martes, miércoles y jueves será vital. Mientras Alajuelense recibe a un Puntarenas que busca cerrar dignamente, Sporting será un juez para Liberia y San Carlos podría complicar a Cartaginés.

Si los resultados se alinean como lo anhela el “Macho”, el fútbol podría deparar un choque con tintes de final por la clasificación en la pampa liberiana durante la última fecha.

En Liga Deportiva Alajuelense admiten que están en deuda. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Otra opción es que ese partido sea un mero trámite, si la Liga se despide de manera anticipada.

Para que Liga Deportiva Alajuelense logre su milagro y clasifique a las semifinales del Torneo Clausura 2026, deben alinearse varios astros. El gol diferencia sí lo tiene a favor, pero primero debe alcanzar a sus rivales en puntos.

“Todos los días nos esforzamos para no conseguir estos resultados malos que hemos tenido, pero ahora dependemos de un resultado; ahora sabemos que tenemos que salir a ganar, conseguir los seis puntos que quedan y esperando que Liberia, Cartago o cualquiera de ellos se resbale”, citó Alexis Gamboa.

Los tres caminos de Alajuelense para clasificar

En la Liga tienen claro que ahora están obligados a ganarle a Puntarenas este jueves en el Morera y hacer lo mismo el domingo en Liberia para llegar a 29 puntos.

Si el campeón nacional logra eso, requiere que alguien tropiece y se cumpla al menos una de estas tres situaciones en otros estadios:

Camino 1: Superar a Liberia

Fecha 17: Alajuelense debe ganarle a Puntarenas y requiere que Liberia pierda o empate contra Sporting.

Alajuelense debe ganarle a Puntarenas y requiere que Liberia pierda o empate contra Sporting. Fecha 18: Alajuelense le gana a Liberia.

Alajuelense le gana a Liberia. Consecuencia: Liberia se quedaría con 27 o 28 puntos, y la Liga llegaría a 29.

Camino 2: Dos traspiés de Cartaginés

Fecha 17 y 18: Alajuelense necesita ganar sus dos partidos y necesita que Cartaginés sume como máximo 3 de los 6 puntos que le quedan. Es decir, que los brumosos ganen un juego y pierdan otro; que empaten ambos, o que pierdan los dos. Si ocurre esto y tanto la Liga como Cartaginés quedan con 29 puntos, el gol diferencia juega del lado manudo.

Camino 3 : El desplome de Saprissa

Fecha 17 y 18: Alajuelense tiene que ganar sus dos partidos y le serviría que Saprissa entre en una crisis total perdiendo contra Guadalupe y Puntarenas, o que los morados solo sumen un punto de seis posibles. Si la Liga y la “S” quedaran empatados con 29 puntos, la diferencia de goles dictaría sentencia.

Repase la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026

Así quedó la tabla de posiciones tras completarse la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026. (Prensa Unafut/Unafut)

¿Logrará Alajuelense meterse en la fiesta grande o firmará un fracaso sonado? La moneda está en el aire.

Así se jugará la penúltima jornada de la fase regular

Jornada Fecha Partido Hora Canal 17 Martes 21 de abril Sporting vs. Liberia 6 p. m. Tigo Sports 17 Martes 21 de abril Cartaginés vs. San Carlos 8 p. m. FUTV 17 Miércoles 22 de abril Pérez Zeledón vs. Herediano 6 p. m. FUTV 17 Miércoles 22 de abril Saprissa vs. Guadalupe 8:30 p. m. FUTV 17 Jueves 23 de abril Alajuelense vs. Puntarenas 8 p. m. FUTV

Así se jugará la última jornada de la fase regular

Jornada Fecha Partido Hora 18 Domingo 26 de abril Liberia vs. Alajuelense 3 p. m. 18 Domingo 26 de abril Guadalupe vs. Cartaginés 3 p. m. 18 Domingo 26 de abril San Carlos vs. Pérez Zeledón 3 p. m. 18 Domingo 26 de abril Puntarenas vs. Saprissa 3 p. m. 18 Domingo 26 de abril Herediano vs. Sporting 3 p. m.

(*) Horarios de la última jornada deben ratificarse y se darán a conocer los canales que transmitirán los partidos.

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