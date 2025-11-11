Cristiano Ronaldo dijo lo que muchos se temían sobre su retiro

Portugal aún no se clasifica al Mundial 2026, pero debería sellar el boleto esta misma semana. Y Cristiano Ronaldo pretende ayudar en la misión.

Cristiano Ronaldo va a tope, disfrutando de cada partido como si fuera el último. Con eso, de cierta manera, el delantero se prepara para lo que él mismo sabe que es inminente, porque se acerca el retiro.

No será hoy, ni mañana; pero la estrella portuguesa pronunció lo que muchos de sus fanáticos no querían escuchar, y lo que otros ya se temían.

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo Jr. recibe un Lamborghini Urus valorado en $300.000 a los 15 años

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a Becky Anderson de CNN y prácticamente ya tiene definido que se despedirá de la Selección de Portugal en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Todo surgió cuando la periodista de CNN le preguntó si el que viene será su último Mundial. De inmediato, el jugador respondió con contundencia: “Definitivamente, sí”.

Y agregó: “Estoy disfrutando de mi juego en la selección nacional y en el Al Nassr. Pero, seamos sinceros, lo que quiero decir es que pronto, probablemente en uno o dos años, dejaré de jugar”.

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo se motiva en soledad antes de tiro libre que selló eliminación del Al-Nassr y se hace viral

¿Por qué este sería el último Mundial de Cristiano Ronaldo?

En la entrevista, el máximo goleador de la selección portuguesa explicó que la decisión se debe a que cumplirá 41 años en 2026.

Y para él, hay que saber retirarse: “Creo que será el momento”, afirmó.

Por otro lado, respecto a su carrera en clubes y ligas profesionales, aclaró que aún no tiene definido el momento exacto en que se retirará completamente del fútbol profesional.

“Cuando digo pronto, es realmente pronto, porque lo doy todo por el fútbol”, aseguró el astro portugués.

El jugador señaló que su retiro definitivo del fútbol de élite podría darse entre uno, dos o hasta tres años después del Mundial de 2026.

¿Cómo se siente Cristiano Ronaldo el respecto de su retiro del fútbol profesional?

Según las declaraciones del delantero portugués, está “disfrutando del momento” que atraviesa en su carrera profesional e indica que se encuentra orgulloso de los reconocimientos internacionales que ha conseguido.

“He estado 25 años en el fútbol. Lo he hecho todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios, tanto en clubes como en selecciones nacionales”, expresó.

En sus declaraciones, enfatizó que está en un buen momento de su carrera profesional y que lo único que invita a los fanáticos del deporte es a “vivir del momento”.

No fue la primera vez que Cristiano Ronaldo se refirió al retiro. A principios de este mes, durante una entrevista en el programa Piers Morgan Uncensored, el delantero portugués de 40 años admitió que su retiro ocurrirá “pronto”.

Señaló que, pese a que será una etapa difícil, se ha venido preparando para ello desde hace años.

“Será duro, por supuesto. ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil, sí, pero llevo preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión”, comentó.

Récords internacionales de Cristiano Ronaldo

El futbolista ha cosechado durante su carrera varios títulos y reconocimientos internacionales.

Uno de los más destacados es el otorgado por el Guinness World Records, que le concedió la certificación como el máximo goleador internacional.

Según la información publicada por la entidad, Cristiano Ronaldo acumula una impresionante cantidad de goles en clubes y selecciones.

Goles por club y selección

Real Madrid (España): 450 goles.

Manchester United (Inglaterra): 140 goles.

Juventus (Italia): 101 goles.

Al Nassr (Arabia Saudita): 108 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

Estas son solo algunas de las cifras del astro portugués que más resaltan en su historia como goleador.

Su número de anotaciones podría aumentar en el certamen internacional de 2026 y en los años que siga compitiendo en su club profesional.