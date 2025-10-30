Cristiano Ronaldo Jr. recibió un Lamborghini Urus valorado en $300.000 al cumplir 15 años: vea el lujoso auto que mostró en redes

Cristiano Ronaldo Jr. recibió un Lamborghini Urus S blanco de $300.000 y lo enseñó en redes, aunque aún no puede manejar

La afición por los automóviles deportivos se refleja también en la siguiente generación de la familia Ronaldo. El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., reveló en sus redes sociales que ya tiene su primer vehículo: un Lamborghini Urus S blanco, valorado en $300.000.

Este SUV de lujo incluye un motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

A pesar de esas características, el joven de 15 años no tiene la edad mínima legal para conducir, por lo que solamente puede viajar como pasajero.

Medios españoles informaron que el modelo mostrado no corresponde a la versión más nueva de la marca italiana. Esta condición ha llevado a suponer que el vehículo podría formar parte de la colección personal del propio Cristiano Ronaldo, quien lo habría entregado como regalo a su hijo.

El futbolista portugués mantiene una conocida afición por los vehículos de alto rendimiento. Entre los modelos que ha tenido se encuentran unidades de Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren y Aston Martin.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.