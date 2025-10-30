Viva

Cristiano Ronaldo Jr. recibió un Lamborghini Urus valorado en $300.000 al cumplir 15 años: vea el lujoso auto que mostró en redes

El hijo del futbolista portugués enseñó el lujoso Urus blanco, aunque aún no puede manejarlo

Por O Globo / Brasil / GDA
El jugador de la selección portuguesa de fútbol sub-15 Cristiano Dos Santos, hijo de Cristiano Ronaldo, corre durante un partido entre Portugal y Japón en el marco del torneo juvenil Vlatko-Markovic sub-15 en Sveti Martin na Muri, el 13 de mayo de 2025. (Foto de DAMIR SENCAR / AFP)
Cristiano Ronaldo Jr. recibió un Lamborghini Urus S blanco de $300.000 y lo enseñó en redes, aunque aún no puede manejar (DAMIR SENCAR/AFP)







