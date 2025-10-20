Puro Deporte

Cristiano Ronaldo Jr. da el salto: convocado por primera vez a la Sub-16 de Portugal

Cristiano Jr. participará en torneo internacional en Turquía junto a la Sub-16 de Portugal, tras su paso por la Sub-15 y su formación en clubes europeos

Por O Globo / Brasil / GDA
Cristiano Ronaldo Jr. marcó dos goles en la final del Vlatko Markovic Sub 15 y logró su primer título internacional con Portugal.
Cristiano Jr. jugará en la Sub-16 de Portugal en un torneo en Turquía. Ya estuvo en Juventus, Manchester United y Al-Nassr. (DIEGO FUTBOL/Captura)







