Cristiano Ronaldo Jr. da el salto: convocado por primera vez a la Sub-16 de Portugal

Cristiano Jr. jugará en la Sub-16 de Portugal en un torneo en Turquía. Ya estuvo en Juventus, Manchester United y Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo Jr. fue incluido por primera vez en la selección Sub-16 de Portugal, para disputar el Torneo Taça das Federações, que se jugará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en Antalya, Turquía.

La convocatoria estuvo a cargo del técnico Filipe Ramos. El torneo reunirá a las selecciones de Portugal, Turquía, País de Gales e Inglaterra, y todos los partidos se realizarán en el Emirhan Sports Centre, ubicado en Manavgat, provincia de Antalya. La delegación portuguesa se concentrará el 27 de octubre en la Cidade do Futebol y partirá al día siguiente hacia territorio turco.

Cristiano Jr., quien actualmente milita en la categoría Sub-15 del Al-Nassr, suma ahora una nueva etapa en su carrera. Con 15 años de edad, ya disputó cuatro partidos con la camiseta nacional en la Sub-15, en los que anotó dos goles.

El joven delantero ha seguido paso a paso la trayectoria de su padre. En 2018, se incorporó a las divisiones menores de la Juventus, en Italia. Luego, en 2021, acompañó a Cristiano Ronaldo cuando este regresó al Manchester United, donde coincidió en el equipo juvenil con el hijo de Wayne Rooney.

Tras la salida de su padre del club inglés, en noviembre de 2022, Cristiano Jr. también se trasladó a Arabia Saudita para formar parte de las fuerzas básicas del Al-Nassr. En ese club, al igual que su padre, utiliza el número siete en su dorsal.

Con este nuevo llamado a la Sub-16, el hijo del astro portugués continúa su formación en el fútbol internacional y consolida su presencia en las categorías juveniles de Portugal.

