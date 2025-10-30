Puro Deporte

Cristiano Ronaldo se motiva en soledad antes de tiro libre que selló eliminación del Al-Nassr y se hace viral

El delantero portugués protagonizó una escena viral al darse ánimos antes de un tiro libre clave en la derrota ante el Al-Ittihad

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El delantero portugués del Al-Nassr, número 07, Cristiano Ronaldo, observa durante la formación previa al partido de la Liga Profesional Saudita entre el Al-Nassr y el Al-Riyadh SC, en el Al-Awwal Park en Riad, el 20 de setiembre de 2025. (Foto de Fayez NURELDINE / AFP)
Cristiano Ronaldo fue captado hablándose a sí mismo antes de fallar un tiro libre en la eliminación del Al-Nassr. (FAYEZ NURELDINE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCristiano RonaldoAl-Nassr
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.