Cristiano Ronaldo se motiva en soledad antes de tiro libre que selló eliminación del Al-Nassr y se hace viral

Cristiano Ronaldo fue captado hablándose a sí mismo antes de fallar un tiro libre en la eliminación del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo protagonizó un momento inusual durante la derrota del Al-Nassr frente al Al-Ittihad, en los octavos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudita, el 29 de octubre. Una grabación mostró al futbolista motivándose a sí mismo en los últimos segundos del juego.

El atacante de 40 años realizó una breve charla personal antes de ejecutar un tiro libre. En la grabación, se escuchó cómo el portugués se dijo frases de aliento como “usted va a marcar” y “es la última bola”, justo antes de lanzar el disparo.

El tiro, sin embargo, terminó lejos del marco rival, lo que confirmó la eliminación del Al-Nassr del torneo. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios de sorpresa y curiosidad por el ritual personal del jugador.

Durante el partido, Karim Benzema, excompañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, anotó el primer gol para el Al-Ittihad. Posteriormente, el brasileño Ângelo empató el marcador. Finalmente, Houssem Aouar anotó el gol decisivo que eliminó al Al-Nassr.

Ronaldo thought he was gonna score a last-minute free kick like Messi did with Inter Miami🤣



Bismillah😭😭😭😭

pic.twitter.com/tNNfIGvKiz — M_ (@Goat10M30) October 28, 2025

Desde su llegada al club saudita en 2023, Cristiano Ronaldo ha ganado solamente un título: la Copa de Campeones de Arabia, que se disputó en agosto de ese año frente al Al-Hilal.

Esta derrota significó el primer revés del equipo desde la llegada del entrenador Jorge Jesús, quien asumió el cargo en julio. Bajo su dirección, el Al-Nassr acumulaba 11 victorias y un empate en 13 partidos, hasta la caída ante el Al-Ittihad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.