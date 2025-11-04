¿Está Cristiano Ronaldo a punto de retirarse? Esto fue lo que reveló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo anticipa su retiro y se prepara para una etapa centrada en su familia y nuevas pasiones

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más exitosos de la historia, reconoció que el final de su carrera profesional está próximo, aunque aseguró sentirse preparado para afrontar ese momento.

Durante una entrevista con el programa Piers Morgan Uncensored, el delantero portugués de 40 años admitió que su retiro ocurrirá “pronto”. Señaló que, pese a que será una etapa difícil, se ha venido preparando para ello desde hace años.

“Será duro, por supuesto. ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil, sí, pero Piers, llevo preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión".

El jugador del Al Nassr, quien acumula 952 goles anotados en su trayectoria, explicó que desde los 25 años comenzó a pensar en su vida después del fútbol. Añadió que ese proceso le ha permitido generar la fortaleza necesaria para manejar la transición hacia una vida alejada de la alta competencia.

Ronaldo comentó que quiere enfocarse en su familia y en nuevos intereses personales, aunque admitió que ninguna actividad se compara con la adrenalina de marcar un gol. Mencionó que tendrá más tiempo para compartir con sus hijos y seguir el desarrollo deportivo de Cristiano Jr. y Mateo, quienes ya muestran interés por el fútbol.

Entre los planes del portugués se encuentra dedicar más tiempo al pádel, un deporte que disfruta con amigos cercanos. Afirmó que su nivel en esta disciplina ha mejorado y lo considera parte de una etapa de su vida más relajada y divertida.

El delantero inició su carrera en el Sporting de Lisboa y posteriormente brilló en clubes como el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus. Con el equipo inglés ganó tres títulos de la Premier League y la Liga de Campeones durante su primera etapa.

En el 2022, Ronaldo fichó por el Al Nassr, equipo de la liga profesional saudí, luego de finalizar su segundo ciclo con el Manchester United.

Aunque ya no forma parte del club inglés, el atacante mantiene interés por su desempeño, especialmente por la participación del entrenador Ruben Amorim, quien fue su compañero en la selección portuguesa.

Sobre Amorim, señaló que se encuentra en una etapa compleja y que los aficionados no deben esperar milagros. Indicó que el técnico está dando lo mejor de sí, pero enfatizó que hay jugadores que no comprenden el significado de representar al Manchester United.

Ronaldo concluyó que sigue teniendo cariño por la institución inglesa y que desea verla recuperarse, aunque advirtió que el cambio no depende solo del cuerpo técnico ni de los jugadores, sino de una revisión más profunda dentro del club.

“El Manchester United sigue estando en mi corazón. Amo a ese club. Pero todos tenemos que ser honestos y mirar por nosotros mismos y decir: ‘Miren, no están en el buen camino’. Así que necesitan cambiar, y en mi opinión, no se trata solo del entrenador y los jugadores“.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.