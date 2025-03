Cristian Oviedo recuerda cuando creyó que Óscar Ramírez lo quería echar de Alajuelense

Cristian Oviedo se acuerda de Óscar Ramírez en todo momento y lo responsabiliza absolutamente por haberle inculcado ese gusanillo de ser entrenador, algo que surgió desde un gran susto, cuando pensó que el Macho lo quería echar de Liga Deportiva Alajuelense.

En la actualidad, después de que Santa Ana prescindió de sus servicios, el pupilo del Macho se encuentra como agente libre, con la fe de sentarse muy pronto en el banquillo de un equipo. Aunque no reveló nombres, afirmó que entre las llamadas recibidas, un proyecto de Segunda División realmente le agrada.

También quiere seguir capacitándose; pero mientras todo se va cuadrando y los días pasan, le resulta imposible no hablar de Alajuelense. Eso también lo llevó a revivir una situación anecdótica que le pasó en aquellos tiempos cuando era dirigido por el Macho Ramírez.

Antes de hablar propiamente de eso, hace unos días, Cristian Oviedo advirtió en charla con La Nación que la Liga no podía darse el lujo de priorizar entre Herediano y Pumas. Al menos ese era su criterio, porque él integra el bando de los liguistas que piensan que todos los partidos son importantes, y con mucha más razón cuando se trata de Alajuelense.

Tras esas palabras, Alexandre Guimaraes le ganó el duelo táctico a Alexander Vargas y la Liga se dejó la victoria contra los florenses el sábado pasado. Su próximo desafío más inmediato será este jueves 13 de marzo, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ahí, los manudos saldrán en busca de la hombrada contra Pumas, en esa serie que los liguistas van perdiendo por 2-0, en la Copa de Campeones de Concacaf. Y Cristian Oviedo cree que en ese juego pueden pasar muchas cosas.

Ahora sí, la anécdota. Entre risas y a la vez con mucha seriedad, el exvolante cuenta que no precisa el instante exacto, pero que fue entre 2010 y 2011, en un momento donde él no pensaba propiamente en el futuro.

Óscar Ramírez es considerado un verdadero maestro por Cristian Oviedo. (Francisco González / Goles Manudos)

“Llegó Óscar Ramírez un día y me comentó que me vio algo como entrenador, que por qué no empezaba a sacar el curso. Yo solo pensé una cosa en ese instante: ‘Este me quiere retirar, este me quiere echar de la Liga’; pero realmente no era así”, relató Cristian Oviedo.

Así fue como empezó su nueva etapa en el fútbol, agradecido con el Macho, porque lo hizo caer en cuenta de algo que él no tenía tan claro.

“Cuando él me planteó eso, la verdad es que dije: ‘Bueno, voy a estudiar para ser entrenador de la Liga, que es algo que siempre está en mi mente. Algún día llegaré a ser técnico de Alajuelense, algún día llegaré y tengo que prepararme más; tengo que ver qué pasa, pero algún día, algún día va a ser. Eso está en mi mente y voy a luchar para eso”, afirmó.

Incluso, Cristian Oviedo reveló que el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, tomó la decisión de impulsar a unos ocho exjugadores del club que se han abierto camino como entrenadores, y les ofreció la posibilidad de que se capacitaran, con un curso.

“Personas como él son las que se ocupan el fútbol de Costa Rica. También uno dice a veces, ¿qué hace una persona como él en el fútbol? Porque está calentándose la cabeza por ahí, pero la verdad yo me siento muy agradecido con don Joseph por ese gesto”, destacó Cristian Oviedo.

También destaca que el jerarca de la Liga ha propiciado un acercamiento con las exfiguras del equipo, que por algún momento estuvieron muy distanciadas de la institución.

“Cuando me llamaron yo me quedé sorprendido, la verdad, y muy contento. Ese día quien me contactó fue Javier Delgado. Esas son cosas que la gente no sabe de don Joseph, a veces le tiramos muchísimo y a veces él no tiene la culpa, pero bueno, es así y yo me siento agradecidísimo”, concluyó Cristian Oviedo.

