Costa Rica vs. Nicaragua por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Costa Rica continúa su camino al Mundial enfrentando a Nicaragua en el Estadio Nacional. Descubra la hora del partido y cómo seguirlo en vivo

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica y Nicaragua abren el Grupo C de las eliminatorias este lunes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional de San José.
Costa Rica y Nicaragua abren el Grupo C de las eliminatorias este lunes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional de San José.







