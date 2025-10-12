Costa Rica vs. Nicaragua por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Costa Rica y Nicaragua se enfrentan este lunes 13 de octubre a las 8 p. m., en el Estadio Nacional de Costa Rica, como parte de las eliminatorias de Centroamérica rumbo al Mundial 2026.
Este encuentro corresponde al Grupo C de la competición y marcará el debut de ambas selecciones en esta fase regional.
LEA MÁS: Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto
Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por Teletica canal 7 y Repretel canal 6, según confirmaron ambas televisoras.
LEA MÁS: Selección de Costa Rica: Así queda la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista (ojo con Haití)
En la tabla de posiciones, Costa Rica ocupa el tercer lugar con tres empates y ahora busca su primer triunfo de la ronda en casa ante Nicaragua.
Los nicaragüenses suman solo una unidad, lo que la posiciona en el cuarto lugar de la tabla.