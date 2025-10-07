Honduras vs. Costa Rica: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias Concacaf en octubre 2025

Costa Rica enfrentará a Honduras el 9 de octubre por el liderato del Grupo C en el estadio Francisco Morazán.

La Selección de Costa Rica enfrentará a Honduras el jueves 9 de octubre en el Estadio General Francisco Morazán, en un partido crucial por el liderato del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf.

Honduras encabeza el grupo con cuatro puntos. El conjunto catracho logró un empate frente a Haití y una victoria ante Nicaragua. Por su parte, Costa Rica suma dos unidades tras igualar en sus dos compromisos ante los mismos rivales.

Este encuentro marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones y definirá al clasificado directo de la zona.

El partido comenzará a las 10 p.m. (tiempo del Este de Estados Unidos), 9 p.m. (Centro) y 7 p.m. (Pacífico).

Para el público en Estados Unidos, la transmisión en inglés estará disponible a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+.