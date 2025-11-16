Costa Rica vs. Honduras: hora de Estados Unidos para ver este partido de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras se juegan la vida en la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 18 de noviembre.

Costa Rica y Honduras se enfrentan este martes 18 de noviembre en un partido que no tiene más allá por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Es un duelo sin margen de error dentro de la cuadrangular C. En este momento, así marchan las posiciones:

Honduras es líder con 8 puntos, +3 gol diferencia

es líder con 8 puntos, +3 gol diferencia Haití segundo, con 8 puntos y +1

segundo, con 8 puntos y +1 Costa Rica tercero, con 6 puntos +2

Rica tercero, con 6 puntos +2 Nicaragua cuarto, con 4 puntos y -6

LEA MÁS: Alonso Martínez pasa del mejor momento de su carrera a su prueba más difícil

Con ese panorama, Honduras necesita ganar para asegurar su boleto (solo clasifica directamente el primer puesto). Pero además, los catrachos dependen de que Haití no le gane a Nicaragua por una paliza que los supere en el gol diferencia.

Otras combinaciones que podrían favorecer a la H son empate en los dos partidos, o bien empatar en San José y que Nicaragua gane en Curazao.

Haití recibirá ese mismo día a Nicaragua, de manera simultánea. El partido es en Curazao, pues los haitianos no pueden jugar en casa debido al clima de violencia e inseguridad que azota su país.

En tanto, para Costa Rica solo es válida la victoria y cruzar los dedos para que Haití no gane.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera y su historial de enfrentamientos con la prensa

El segundo lugar del grupo tiene opción de ir al repechaje intercontinental en marzo próximo, pero aquí dependerían de resultados en las otras dos cuadrangulares de Concacaf, donde en este momento hay equipos con mayor puntaje en la segunda posición.

Estos son los horarios del Costa Rica-Honduras este martes 18 de noviembre en Estados Unidos:

8 p. m. ET (hora del Este)

7 p. m. CT (hora del Centro)

5 p. m. PT (hora del Pacífico)

Detalles del Costa Rica vs. Honduras