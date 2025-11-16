Puro Deporte

Costa Rica vs. Honduras: hora de Estados Unidos para ver este partido de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras se lo juegan todo en un decisivo partido hacia el Mundial 2026: estos son los distintos horarios en Estados Unidos

Por Esteban Valverde
Costa Rica y Honduras se juegan la vida en la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 18 de noviembre.
Costa Rica y Honduras se juegan la vida en la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 18 de noviembre. (Gemini IA/Gemini IA)







