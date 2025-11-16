Fútbol

Alonso Martínez pasa del mejor momento de su carrera a su prueba más difícil

Alonso Martínez estará nueve meses fuera de las canchas justo en la temporada que lo estaba colocando en la élite de la MLS

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Alonso Martínez festeja tras anotarle al equipo de Charlotte en los playoffs de la MLS.
Alonso Martínez terminó la temporada de la MLS con 19 anotaciones. (DAVID JENSEN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alonso MartínezSelección de Costa RicaLegionarios
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.