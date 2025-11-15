Hernán Medford sentencia a la Selección de Costa Rica: ‘Vea a lo que hemos llegado, que ahora dependemos de Nicaragua’

Hernán Medford fue entrenador de Herediano en el segundo semestre del 2025, pero los resultados no lo acompañaron.

Hernán Medford, entrenador nacional y exmundialista de Italia 1990 y Corea y Japón 2002, no se anduvo con rodeos y castigó con fuerza el momento que pasa la Selección de Costa Rica, que está al borde de ser eliminada de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Medford aseguró que es increíble que Costa Rica esté dependiendo de Nicaragua para ir al Mundial, además de señalar que si la Tricolor clasifica al torneo del orbe, se debe hacer un cambio radical; de lo contrario, un ridículo está garantizado.

—¿Este es el peor momento de la Selección de Costa Rica en eliminatoria mundialista?

—Sí, sí. Hasta el día de hoy, las cosas han ido mal. La Selección no sabe a qué juega, hay jugadores de bajo nivel y estamos a un partido de quedar fuera. Esta eliminatoria era la más sencilla. Esto es malo de verdad. Si no se clasifica, es un fracaso total, aunque hay una opción. Pero si esta Selección pasa a la Copa del Mundo, no puede ir jugando de esta forma porque es un ridículo.

—¿De quién es la culpa de lo que está pasando?

—De todos. Nuestro fútbol no planifica, y eso es más que evidente. Vea: nuestra selección menor fue a un Mundial y nadie los asesoró. ¿Tenemos un coordinador que marque el camino? No. La Federación está llena de gente que no se pone la camiseta, además de extranjeros que demuestran que no hay confianza en los ticos. Los que podemos defender nuestro fútbol somos los ticos, pero en la Federación las decisiones son erróneas.

—¿Qué espera para el martes?

—Que podamos ganar y que Haití empate, eso es lo que espero. Se clasifica al Mundial, pero insisto: se deben cambiar muchas cosas de cara a la Copa del Mundo. La Selección no ha mostrado nada hoy, y esto no puede repetirse para el Mundial. Hay que analizar y planificar.

—¿Se acabó el ciclo de Miguel Herrera?

—No sé si se tiene que acabar, pero sí puedo decir que no se ha visto nada de la Selección. A nivel futbolístico no se ha visto nada y no sé a qué jugamos.

—¿Usted veía posibilidad en una derrota contra Haití?

—Sí lo veía posible. No me sorprendió el resultado porque Haití jugaba bien, Costa Rica no tenía buena actitud; a Haití se le ve el hambre. Entonces, yo consideraba que la realidad en la cancha era muy notoria.

—¿Falló el manejo táctico de Herrera?

—Yo, cuando vi la alineación, me pareció bien, pero la verdad me sorprende que en el segundo tiempo no reaccionara. No cambió el sistema ni la estrategia; él reaccionó cuando ya era tarde.

—¿Qué le dice a la afición tica?

—Tienen que ir, hay que apoyar, ponerse positivos. Hay que rezar para que Nicaragua nos ayude. Hay que ir a apoyar: es nuestra Selección y hay que mandar ese mensaje. Si los de afuera no nos sienten, estamos mal. Hay que apoyar hasta el último minuto. Vea a lo que hemos llegado, que ahora dependemos de Nicaragua…

—¿Cómo corregir el rumbo?

—Debemos tratar de mejorar; la clave es trabajar con gente que conoce el medio. Debemos fortalecer las divisiones menores, no entiendo cómo no ven esa parte. Hay que fortalecer las divisiones menores porque ir a las Copas del Mundo menores es esencial. Pero hay que buscar gente del medio: en Costa Rica hay gente muy preparada, pero que se sienta la camisa puesta.

“Ahorita no hay identificación con el país; la Federación parece ‘antitica’, solo extranjeros que no han hecho nada, pero que se llevarán la plata cuando el fracaso se consume”, finalizó.