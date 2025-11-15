Javier Aguirre, técnico de México, sorprende con su mensaje a Miguel Herrera tras la crisis de Costa Rica﻿

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, no la pasa nada bien, al menos en lo deportivo. La derrota del jueves pasado de la Tricolor, de visita contra Haití, dejó a la escuadra nacional al borde de la eliminación.

Costa Rica, en este instante, está fuera del Mundial 2026 y muchos piden la cabeza de Herrera, quien dijo que él es el responsable.

“Asumo mi responsabilidad y la asumo toda, no le echo la culpa a nadie. Soy el responsable de esto”, dijo Miguel Herrera en una tensa rueda de prensa, luego de la derrota 1-0 frente a Haití.

La escuadra nacional es tercera del Grupo C con seis puntos, mientras que Honduras y Haití están a la cabeza, ambos con ocho unidades.

La noticia de que la Selección, con el “Piojo” Herrera al mando, está cerca de quedar fuera del Mundial trascendió con fuerza en México, al punto de que Javier “Vasco” Aguirre, técnico de los aztecas, le envió un mensaje a Miguel Herrera.

“Me da tristeza porque conozco y aprecio a Miguel. Todavía Miguel tiene ahí una velita encendida y ojalá se le dé a Miguel y al pueblo tico, que siempre han sido buenos amigos de Concacaf, esa es la verdad. Prefiero que gane uno de Concacaf a que gane uno de Asia, Oceanía, África o Europa”, dijo Javier Aguirre a los periodistas en México.

Tras el choque contra Haití, varios miembros de la prensa costarricense, presentes en Curazao —donde se jugó el compromiso—, le preguntaron al “Piojo” si, en caso de no clasificarse al Mundial, se marcharía a su casa.

“No es decisión mía. Si no se clasifica, hay que pensar en lo que sigue. Ahora es fácil decir: ‘te vas a tu casa’. Tuve una oportunidad de irme y no lo hice, porque estoy comprometido con el proyecto, y el martes queremos pasar”, respondió Miguel Herrera.

Miguel "Piojo" Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, posee un pobre 40% de rendimiento al frente de la Tricolor en la eliminatoria. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En México se esperaba que tres técnicos mexicanos dirigieran en la Copa del Mundo 2026: Javier Aguirre con México, Miguel Herrera con Costa Rica y Luis Fernando Tena con Guatemala. Pero no se dará, porque Guatemala ya quedó fuera y Herrera, con Costa Rica, sigue los pasos de los chapines.

Guatemala perdió en casa ante Panamá, con lo que quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026 ni de entrar al repechaje, mientras que Costa Rica no depende de sí misma.

“Es una pena lo del ‘Flaco’ (Luis Fernando Tena), pero bueno, a él lo conocemos, nos ha dado satisfacciones y es un caballero. Es una pena y le enviamos un abrazo solidario”, afirmó Javier Aguirre sobre el timonel de Guatemala, en la conferencia de prensa previa al duelo amistoso que México tendrá contra Uruguay.