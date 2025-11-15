Puro Deporte

Javier Aguirre, técnico de México, sorprende con su mensaje a Miguel Herrera tras la crisis de Costa Rica﻿

El timonel azteca se acordó del ‘Piojo’ y espera verlo en el Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, no la pasa nada bien, al menos en lo deportivo. La derrota del jueves pasado de la Tricolor, de visita contra Haití, dejó a la escuadra nacional al borde de la eliminación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Javier AguirreMéxicoMiguel Piojo HerreraSelección de Costa RicaMiguel Herrera
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.