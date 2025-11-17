Costa Rica vs. Honduras: aficionados furiosos están vendiendo sus entradas; vea la respuesta de Kendall Waston

Aficionados están anunciando sus entradas para el partido entre Costa Rica y Honduras por el Mundial 2026.

La ruptura entre los aficionados y la Selección de Costa Rica es muy evidente después de la noche de terror ante Haití. Para el decisivo partido ante Honduras de este martes 18 de noviembre, rumbo al Mundial 2026, ya se vendieron todas las entradas, pero eso no garantiza que el estadio esté lleno.

La Federación Costarricense de Fútbol había vendido desde días antes el boletaje completo para el compromiso que se disputará en el INS Estadio de La Sabana a las 7 p. m.

LEA MÁS: Centroamérica se juega el Mundial: ¿A qué hora y cómo ver la jornada final de la eliminatoria de Concacaf?

La Fedefútbol aprovechó el clima de optimismo luego de la pasada Fecha FIFA (empate en Honduras y victoria ante Nicaragua) para colocar todos los tiquetes.

Pero la temperatura de los aficionados cambia según los resultados y ahora el clima es frío y pesimista. Incluso, en redes sociales ya hay personas ofreciendo su entrada, pues no quieren ir debido al desencanto luego de la derrota ante Haití, que dejó las posibilidades de ir al Mundial muy comprometidas para la Tricolor.

Los aficionados se llevaron una decepción en el partido de la Selección de Costa Rica ante Haití el pasado 9 de setiembre, por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El periodista de Columbia Anthony Porras preguntó sobre este tema en la conferencia de prensa de este lunes en el Proyecto Gol, donde participó el defensa Kendall Waston.

“Esa es la minoría”, respondió el zaguero sobre esos seguidores de la Sele que van a desistir de ir al estadio. “Siempre vamos a agradecer el apoyo, sabemos que las personas trabajan para pagar esa entrada, nos toca corresponerles en la cancha”.

LEA MÁS: Nueva camisa de la Selección de Costa Rica ya es un meme: vea el increíble parecido con los asientos de un bus

“Vamos a darlo todo, somos conscientes de que es fútbol, es importante el apoyo de ellos. Ya en el pasado vimos que cuando todos nos unimos, creamos una masa linda, esa sinergia ojalá se pueda contagiar”, añadió Waston.

Los boletos para cada uno de los tres partidos de la cuadrangular tenían precios que iban desde ¢7.000 en sol hasta ¢30.000 en palco. Para los tarjetahabientes del Banco Nacional, patrocinador oficial de las selecciones, había un descuento de 15%, de manera que el tiquete más barato quedaba en ¢5.950.