Centroamérica se juega el Mundial: ¿A qué hora y cómo ver la jornada final de la eliminatoria de Concacaf?

Manfred Ugalde (Costa Rica), Edrick Menjívar (Honduras), Duckens Nazon (Haití) y Adalberto Carrasquilla (Panamá), son las esperanzas de sus selecciones para llegar a la Copa del Mundo.

Las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 llegan a su final y la región conocerá cuáles serán los países que acompañarán a México, Canadá y Estados Unidos en el Mundial norteamericano.

A falta de una fecha para que concluyan las rondas clasificatorias, ninguna de las 12 selecciones de la confederación tiene su lugar asegurado, por lo que este martes 18 de noviembre, cuando terminen los compromisos, se conocerán las escuadras que asistirán al torneo.

De antemano, les recordamos que los seis compromisos serán a la misma hora, por lo que la tensión y el nerviosismo estarán presentes en los aficionados al fútbol.

En Costa Rica, las empresas Teletica y Repretel transmitirán cuatro de los seis partidos, para que pueda vivir intensamente la culminación de una eliminatoria llena de sorpresas.

Además, las incidencias de los compromisos se podrán seguir por Radio Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental 93.5 FM), que desde horas de la tarde empezarán con sus transmisiones.

Jornada decisiva