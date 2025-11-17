Fútbol

Centroamérica se juega el Mundial: ¿A qué hora y cómo ver la jornada final de la eliminatoria de Concacaf?

La Concacaf conocerá este martes 18 de noviembre, finalmente, cuáles serán los países que representarán a la región en la Copa del Mundo

Por Juan Diego Villarreal
Selección Nacional Eliminatoria mundialista de la Concacaf Manfred Ugalde Edrick Menjivar Duckens Nazon Adalberto Carrasquilla 17 de noviembre del 2025 La Nación
Manfred Ugalde (Costa Rica), Edrick Menjívar (Honduras), Duckens Nazon (Haití) y Adalberto Carrasquilla (Panamá), son las esperanzas de sus selecciones para llegar a la Copa del Mundo. (La Nación/La Nación)







Eliminatoria mundialista de la Concacaf 2025Selección de Cosra RicaSelección de Honduras
