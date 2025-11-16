Costa Rica vs. Honduras: a qué hora es el partido por la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras se juegan la vida en la eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 18 de noviembre.

Costa Rica y Honduras llegan obligadas al cierre de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y este martes 18 de noviembre disputarán el decisivo partido.

Este encuentro es prácticamente una final entre los dos países centroamericanos, que se realizará a partir de las 7 p. m. en el INS Estadio de La Sabana (anteriormente conocido como Estadio Nacional).

La Selección de Honduras es líder del grupo C con ocho puntos luego de cinco jornadas, seguido de Costa Rica, que tiene seis unidades.

Los catrachos casi dependen de sí mismos, pues si ganan prácticamente tienen el boleto asegurado. Están empatados con Haití, que también tiene ocho puntos, pero Honduras posee una mejor diferencia de goles (+3, frente al +1 de los haitianos), por lo cual solo una paliza de los antillanos ante Nicaragua privaría a la H de ir a la Copa del Mundo.

Por el contrario, un empate en San José, más la victoria de Haití en Curazao, le daría el boleto a los del Caribe.

En tanto, Costa Rica necesita ganar en casa y que Haití no pase del empate ante los pinoleros.

El segundo lugar del grupo podría optar por un cupo al repechaje intercontinental, pero aquí ya pasarían a depender de resultados en las otras dos cuadrangulares, donde en este momento hay equipos con mayor puntaje en la segunda posición.

Tanto Costa Rica como Honduras vienen de perder: los ticos ante Haití y los catrachos ante Nicaragua, dos resultados que sembraron un clima de pesimismo, aunque ambos siguen con las opciones abiertas.