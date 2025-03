Costa Rica vs. Belice: ‘La Sele’ jugará con el corazón en la mano después de mala e impactante noticia

La Selección de Costa Rica vuelve a enfrentarse contra Belice y lo hará a partir de las 7:06 p. m. en el Estadio Nacional, en un repechaje que ya está más que encaminado y que tiene a la Tricolor virtualmente en la Copa Oro, después de que el viernes pasado goleó de visita a su rival por 7-0.

De arranque, se sabe que Miguel Piojo Herrera hará algunos cambios, dándole oportunidad a algunos de los jugadores que no vieron acción en el partido anterior. Y la misión es la misma, porque quiere goles, al igual que la afición que compró su entrada para acompañar al equipo patrio.

Horas antes del partido, la Selección Nacional recibió una dura noticia que tiene a muchas personas con el corazón en la mano, pues falleció una persona muy querida en la Federación Costarricense de Fútbol.

Kenneth Vargas celebra un gol con sus compañeros en el partido entre Belice y la Selección de Costa Rica. (Concacaf.com/CONCACAF/ BARBARA GODINEZ)

Probablemente, pocos lo identifiquen por su nombre: Walter Barrantes, pero si de menciona a Pipo, las cosas cambiarán de manera radical.

Al dar a conocer la noticia de su muerte, La Nación reseñó: “Llegó a la Fedefútbol en la época de Isaac ‘Chaco’ Sasso (qdDg), cuando este organismo se encontraba en La Sabana y se le conocía como “la casa de los sustos” porque, en ese entonces, no quedaba títere con cabeza, como se dice. No solo despedían técnicos, sino también dirigentes y, además, varias veces los resultados no acompañaban a la Selección Nacional”.

La propia Fedefútbol le hizo un homenaje ante su partida, describiéndolo como una persona emblemática, muy querida y con una trayectoria ejemplar en la FCRF.

“Pipo estuvo ligado a la Federación desde muy joven, según contaba él mismo, cuando cuidaba los carros y hacía ‘mandados’ en las antiguas instalaciones de la Federación de Fútbol en La Sabana. Años después, y por la confianza y honestidad que lo caracterizaba, entró a formar parte de la planilla de la FCRF.

”A lo largo de más de 40 años en la Federación, Pipo acumuló innumerables recuerdos y anécdotas. Era imposible no detenerse un momento a escuchar sus historias llenas de complicidad, siempre defensor a ultranza de quienes pasaron por los pasillos de la Fede, directivos, jugadores, colaboradores… desde expresidentes como Isaac Sasso y Hermes Navarro, a jugadores como Claudio Jara, Roger Flores, Evaristo Coronado y todos los que han pasado por los procesos de selecciones nacionales”, relató la Federación.

También describió que en sus últimos días, su imagen en la recepción, pasando largos ratos saludando y bendiciendo a todos los que entraban, refleja exactamente quién fue: una persona buena, noble, cariñosa y con los colores de la Selección siempre en el pecho.

“Muchos le decíamos que fuera a su casa a descansar, pero su respuesta era siempre la misma: ‘Mi casa está aquí también’. Aún la semana pasada, Pipo insistía en recuperarse pronto para volver a la Federación. ¡Tranquilo, Pipo! Ahí estarás, porque tu recuerdo siempre nos acompañará”, señaló la Fedefútbol.

Pipo era un empleado de mantenimiento en el Proyecto Gol y se volvió en un ángel de todas las selecciones nacionales, a través de los años. (Jose Cordero)

¿Dónde puedo ver el partido Costa Rica vs. Belice?

El partido entre la Selección de Costa Rica y Belice será transmitido por ESPN y también podrá verse mediante la aplicación Disney+.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Lo que pretende Miguel Herrera en este partido Copiado!

“Más allá de lo que presentó el rival, tenemos la obligación de hacer lo mismo. Hay que avasallar, estar encima, y eso tenemos que repetirlo, tener el buen funcionamiento que mostramos en el partido anterior”, expresó Miguel Herrera en la víspera del duelo entre Costa Rica y Belice. Aquí encontrará sus declaraciones.

