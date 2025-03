Miguel Herrera habló de rotaciones, goleada y dónde ve a la Selección de Costa Rica en Concacaf

La Selección de Costa Rica está lista para volver a la cancha y enfrentar a Belice en el partido de vuelta, con miras a obtener el pase a la Copa Oro.

Los nacionales prácticamente sellaron el pase con la victoria por goleada 7-0 de visita el viernes pasado en Belmopán, Belice.

La Tricolor se enfrenta a los caribeños el martes próximo a las 7 p.m. en el Estadio Nacional, y Miguel Herrera, técnico de la escuadra patria, quiere otra goleada. Así lo dio a conocer en la conferencia de prensa previa al partido organizado por la Concacaf.

“Más allá de lo que presentó el rival, tenemos la obligación de hacer lo mismo. Hay que avasallar, estar encima, y eso tenemos que repetirlo, tener el buen funcionamiento que mostramos en el partido anterior”, dijo Miguel Herrera.

Herrera explicó por qué tiene ese pensamiento de que se debe arrinconar a Belice y dejó claro que no es ningún menosprecio.

“Cuando el rival es débil, debes mostrar jerarquía y superioridad, y eso se hace teniendo la pelota. Si ves la estadística del juego anterior, la posesión fue abismal. Fuimos intensos, agresivos, fuimos para adelante, dominamos en todos los sentidos y se hicieron goles de todo tipo. Cuando el equipo hace eso, nos deja tranquilos de que estamos trabajando para bien”.

-En otro momento, se ha enfrentado a rivales del Caribe que no son tan fuertes y el resultado podía ser 2-0 ó 3-0. Pero esta vez fue de 7-0, usted pidió la mayor cantidad de goles posibles.

- Mi exigencia siempre es querer más, y se los dije a los muchachos cuando terminó el primer tiempo y entramos al vestidor con 3-0. Les dije, vamos por más, fueron 7 y pudieron haber sido 10. El mayor respeto que se le debe tener a un rival es jugar a nuestra máxima forma. No debemos menospreciarlo y, si el rival nos da la oportunidad, lo vamos a ir a buscar todo el tiempo.

- ¿Debido al resultado de 7-0 en el primer encuentro, hará cambios en la alineación?

- Quiero ver a todos y el partido y el rival nos dan la posibilidad de hacerlo. Quiero hacer algunas modificaciones.

- ¿Cómo está Juan Pablo Vargas, puede jugar contra Belice?

- Vargas venía con algún problema y lo sabíamos. No está al 100% y no queremos arriesgar nada con él. Probablemente el doctor nos dirá si puede estar en la banca, pero quería que conociera la idea que tenemos.

- ¿Cómo encuentra el nivel entre el legionario y el futbolista que juega en Costa Rica?

- Más que la diferencia, es el crecimiento del futbolista. Todos los que están afuera, por supuesto, tienen un crecimiento, por algo están afuera. Los de acá muestran buena actitud y determinación. Vemos un Andy Rojas que acaba de salir y se lo llevaron por sus condiciones. Los de adentro levantan la mano, los veo en los partidos y le damos seguimiento a todos. El que sale tiene un plus por el trabajo de sus ligas, porque son ligas más fuertes.

"Quiero ver a todos y el partido y el rival nos dan la posibilidad de hacerlo. Quiero hacer algunas modificaciones", dijo Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica. (Alonso Tenorio)

- ¿Qué necesita hacer el jugador del medio local para llenar las expectativas?

- Puse un ejemplo claro, el de Alexis Gamboa, quien no estaba en el radar de mucha gente y empecé a verlo. Por ejemplo, contra Pumas hizo un gran partido. Me llenó el ojo bastante y me tiene contento tenerlo acá. Lo que deben hacer los jugadores es destacar, hacer lo que el técnico les pida, y si lo hacen estarán en ese grupo de 46 jugadores que tenemos mapeados. El plus de quienes están afuera es porque los buscan, porque han destacado y no solo pasa en Costa Rica, es en todo el mundo.

- ¿Cuál será la planificación para lo que viene, pensando en la Copa Oro y los partidos de clasificación al Mundial?

- Esta semana nos abocamos a planificar estos dos juegos contra Belice. Lo demás será hacer algunas visitas a jugadores que están fuera del país, para ver cómo están. Los de aquí los he visto en los partidos, he ido a los estadios, y uno de ellos que me llamó mucho la atención fue Gamboa (Alexis).

Juan Pablo Vargas no está al 1005 y Miguel Herrera dijo que no lo van a exponer. (ELSA/Getty Images via AFP)

- Luego de la final de la Liga de Naciones, ¿qué tan lejos está Costa Rica de estas dos fuerzas (México y Panamá) y cuánto tiempo se necesita para recuperar ese tercer puesto?

- Yo no pondría a Costa Rica en un tercer puesto y lo dije desde que llegué aquí. Costa Rica es una selección extraordinaria. Fuera de su país, Costa Rica es el mejor ranqueado en un Mundial. Este equipo estuvo a punto de ganarle a Panamá, se pierde aquí, pero se empata allá 2-2. Lo vi en la Copa América y fue un equipo sólido, con buen plantel, y creo no estar muy lejos de lo que se está viendo. Ya competiremos en otro torneo y estaremos listos para competirles a esos equipos al mismo nivel.

- Se analiza la posibilidad de un fogueo en mayo, ¿qué visualiza usted para la Copa Oro?

Estamos platicando, no nos hemos sentado a tomar muchas decisiones. Me comentaron que buscan algún juego previo a la Copa Oro, pero estamos más enfocados en este partido contra Belice. Además, a futuro se debe pensar que los jugadores deben llegar previo a una fecha FIFA porque antes no podemos tener a los que están afuera.