Costa Rica tiene futbolistas legionarios en países que usted ni imagina

Ir al exterior es una meta para cualquier jugador costarricense. Luego de Brasil 2014, Costa Rica contó con presencia en las mejores ligas del mundo: España (Keylor Navas, Celso Borges y Óscar Duarte), Inglaterra (Cristian Gamboa, Bryan Oviedo, Bryan Ruiz), Italia (Giancarlo González), entre otros. Hoy, el panorama es muy distinto y la presencia en la élite es sumamente escasa.

El fútbol tico cuenta con muchos representantes en el exterior: 61, según un conteo realizado por La Nación. No obstante, el 59% no juega en las 50 ligas mejor calificadas por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol; solo un 34% está en los campeonatos ubicados del puesto 1 al 50. El restante 7% juega en campeonatos que no aparecen en el escalafón, como segundas divisiones.

Los legionarios han empezado a posicionarse como base en la Selección de Costa Rica, como evidencian los 16 convocados para enfrentar a Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones, aunque solo la mitad de ellos juegan en alguna de las 50 mejores del mundo: el arquero Patrick Sequeira y Brandon Aguilera (en Portugal, liga en la sétima posición), Kenneth Vargas (Escocia; 16), Jeyland Mitchell (Países Bajos, 8), Francisco Calvo (Turquía, 12), Juan Pablo Vargas (Colombia, 11), Álvaro Zamora (Grecia, 15) y Joel Campbell (Brasil, 4). Se trata, en todo caso, de un equipo patrio lleno de jóvenes con la ambición de seguir escalando internacionalmente.

Julio Cascante, Ariel Lassiter, Alonso Martínez y Randall Leal intentan consolidarse desde la MLS (63); Anthony Contreras espera saltar de Letonia (46) a otras ligas europeas; Warren Madrigal está en la antesala de la Liga Española, en segunda categoría; mientras, Alejandro Bran, intenta subir escalones desde la tercera división inglesa.

Para la Federación Internacional, el mejor torneo del mundo en este momento es la Serie A de Italia, campeonato que no tiene a ningún nacional. En el segundo puesto está la Liga Premier de Inglaterra; en este torneo está el tico Elián Quesada, quien tiene contrato profesional con el Arsenal, aunque su participación es sobre todo con el equipo Sub-21.

Elián y Cristian Gamboa son los únicos que están en el Top 5. Gamboa lo hace al militar en el Bochum de la Bundesliga de Alemania.

El último mercado significó que varios costarricenses llegaran a la liga de Portugal. De esta forma, hay cinco jugadores ticos que están en la que es considerada la séptima mejor competición: Patrick Sequeira (Casa Pía), Douglas Sequeira (Nacional), Brandon Aguilera (Río Ave), Kevin Chamorro (Estoril) y Roan Wilson (Chaves).

Para Álvaro Saborío, quien tuvo una amplia carrera como legionario de más de 12 años, el nacional debe aprovechar las oportunidades de salir; sin embargo, cuando ya está afuera, tiene que tener la mentalidad para salir rápido de las ligas de transición.

“A mi criterio, hay que aprovechar la oportunidad de salir. Si la condición económica y social va a mejorar, no veo problema en que se vayan a ligas que no tienen una gran repercusión. Lo que el jugador debe entender es que no es solo llegar, sino que debe ser constante. Si usted llega un día de mal humor o no quiere entrenar, se le van a ir arriba. Yo creo que hay que rendir en cada entrenamiento y partido porque todos los días usted tiene examen; uno siempre va a estar en prueba”, resaltó.

Álvaro explicó que confía en el futbolista nacional, pero hay puntos de mejora para volver a la élite. LEA MÁS: Solo un detalle impidió que talentoso volante tico brillara como pocos "Creo que es necesario trabajar mentalmente para buscar constancia y protagonismo. Me parece que Alonso Martínez lo está haciendo bien y puede que lo veamos en Europa rápido otra vez", puntualizó. Saborío se refirió a la gran cuota goleadora que está logrando Martínez en el New York City, equipo en el que suma 16 celebraciones. Mientras hay ticos que rozan el máximo nivel, otros (la mayoría) están muy lejos. Son 36 costarricenses quienes juegan en campeonatos que están clasificados lejos del mejor nivel. Países como Luxemburgo, Tailandia y Letonia son destinos que dan una estabilidad económica, pero no el desarrollo deportivo. Cristian Gamboa es el único tico que milita en una liga Top 5 del orbe, al jugar con el Bochum alemán. En América hay 33 legionarios; de ellos, solo dos están en niveles reconocidos: Juan Pablo Vargas (Colombia) y Joel Campbell (Brasil). Todos los demás están en países que no son bien calificados, como Nicaragua, Guatemala o Estados Unidos. En el fútbol nicaragüense hay 16 jugadores, y el campeonato de esa nación es la liga 72 del planeta. Guatemala tiene ocho ticos y ocupa el puesto 79 del escalafón. Esto reafirma el gran interés del mercado nicaragüense en jugadores costarricenses, pero con nacionalidad del hermano país. LEA MÁS: Alonso Martínez firma un romance con la red y llega a 16 celebraciones en la MLS Juan Vicente Carvajal, agente de jugadores, afirmó que trabajar con el futbolista tico a nivel internacional se ha hecho muy complejo y que actualmente trabaja con muy pocos jugadores. "El producto es diferente; aquí no hay producto de la misma calidad que dimos en 2014, y eso se ve reflejado en el mercado. A nivel internacional no preguntan por ticos, no hay producto", declaró. "Hemos estado en los últimos años con generaciones que no llegan al nivel. No sé si logremos cambiar esto en poco tiempo. Hay generaciones que para el 2028 pueden darnos un mejor panorama", finalizó. Costa Rica tiene presencia en cuatro confederaciones: Uefa, Conmebol, Concacaf y la AFC (Confederación Asiática de Fútbol). Para este trabajo jugadores como Warren Madrigal (Valencia, Mestalla), Félix Pérez (Hong Kong), Geovannie Clunie (Japón) y Michael Hossli (Suiza) fueron contabilizados, pese a que las ligas en las que compiten no son mencionadas en el escalafón, porque no son primeras categorías.

