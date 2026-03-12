Claudio Ciccia ve algo que muchos pasan por alto: esto dijo en la transmisión de Columbia

Claudio Ciccia comentó en Columbia y desde Los Ángeles el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense.

Ya pasaba la medianoche en Costa Rica y Claudio Ciccia hizo su comentario final en la transmisión de Columbia sobre el empate 1-1 entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Mientras que algunos cuestionan las formas, el exfutbolista cree que lo que importa es el resultado en sí. Y no escatimó en darle méritos a Óscar Ramírez y sus hombres.

“Hay que hablar de un gran resultado para Liga Deportiva Alajuelense, quizás hay un cómo y un por qué, pero el resultado en sí, venir aquí a Los Ángeles a enfrentar a uno de los tres o cinco mejores equipos de la MLS sin lugar a dudas, con una gran actualidad y llevarse un empate con gol para Alajuela, para Costa Rica, es un gran resultado”, expresó Claudio Ciccia en Columbia.

Para él, cimentar un resultado positivo de visita tiene mucho de defensa, tiene mucho de solidaridad como dijeron los protagonistas; pero también mucho de coraje del tricampeón centroamericano.

“Que no en vano ha logrado Alajuelense serlo y representar a toda esa región, a todos los equipos importantes de Centroamérica que han sucumbido en esta competencia”, reflexionó Claudio Ciccia.

En su comentario, el uruguayo que también es costarricense por naturalización, mencionó que Alajuelense está con vida y que si hace un podio, se quedaría corto.

“Creo que el 1 es Washington Ortega, cerquita estuvo Santiago van der Putten, muy cerquita estuvo Alexis Gamboa, muy cerquita estuvo Aarón Salazar y el resto de futbolistas todos lo dejaron todo”, aseguró.

Pero que si trata de dar una mención especial, se la entrega a Alejandro Bran.

“Hizo un golazo, que siempre hace golazos y, además, declaró mejor que el gol que hizo. Me parece que los futbolistas de Alajuelense saben que esto no ha terminado, pero también saben que han logrado un primer partido excelente”, subrayó Claudio Ciccia.

Liga Deportiva Alajuelense se defendió con uñas y dientes en Los Ángeles, en el partido contra LAFC. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

En su análisis en Columbia, detalló que a veces las victorias o los resultados positivos se edifican desde el sacrificio.

“Y creo que fue el caso, solidaridad y garra, la complicidad entre todos los compañeros de saber que si todos no luchaban esto no podía ser y después el factor que el rival hizo lo que tenía que hacer”.

Eso porque LAFC llevó mucho peligro a la portería de Washington Ortega, pero recalcó que la Liga jugó a nivel individual y colectivo, “un partido muy bueno”.

“No está nada dicho, queda la vuelta, pero nos vamos con la satisfacción de ver un equipo que dejó todo en cancha, que entregó todo y se lleva un gran resultado para Alajuela”, concluyó Claudio Ciccia, antes del cierre de transmisión desde Los Ángeles, donde estuvo acompañado por el narrador Joshua Castillo y los periodistas Anthony Porras y Jimena Rodríguez.

