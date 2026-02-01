Claudio Ciccia ya es tico y celebra su primer voto en Costa Rica como si fuera un gol

Carla Castro dio a conocer que esta fue la primera vez que Claudio Ciccia votó en Costa Rica.

Claudio Ciccia tiene muchos años de vivir en Costa Rica y, desde hace algún tiempo, el uruguayo es un tico más.

Pero este 1.º de febrero fue un día sumamente especial y diferente para el exfutbolista y director de estrategia y contenidos deportivos de Radio Columbia.

Ahora es costarricense por naturalización y, con su cédula “8” en mano, Claudio Ciccia acudió al centro educativo I.E.G.B. Andrés Bello López, al frente del parque de Santa Ana.

Su nombre, por primera vez, apareció en el padrón para unas elecciones nacionales en territorio tico. Ingresó al aula y lo hizo con emoción, en la mesa 1201.

Ese entusiasmo lo llevó a mostrar el momento en su cuenta de Instagram, a través de un video que acompañó con estas palabras: “Es un día hermoso... vivirlo a pleno y decirle gracias, Costa Rica”.

En Instagram, Claudio Ciccia publicó un video con el momento exacto en el que tenía las papeletas de presidente y diputados en mano y procedía a depositarlas en las urnas respectivas.

Después de eso, salió con una sonrisa en el rostro, con la satisfacción del deber cumplido en un país que lo recibió con los brazos abiertos y que se convirtió en su hogar.

Fue a votar junto a su compañera de vida, Carla Castro, quien, en su Instagram, detalló que estaban celebrando su octavo aniversario.

“Agradecidos por vivir en un país en democracia. Dios bendiga a Costa Rica y a nuestros futuros representantes”, apuntó Carla Castro en esa historia.

Ahí mismo indicó que ella votó por octava ocasión, mientras que Claudio Ciccia lo hizo por primera vez en Costa Rica.