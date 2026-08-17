Puro Deporte

Christian Sandoval y Rolando Fonseca coinciden: ‘Lo de Herediano es una situación pesada’

Christian Sandoval y Rolando Fonseca analizaron lo que pasa hoy con Herediano y hasta sugieren la solución para uno de los problemas

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Por Fanny Tayver Marín
Rolando Fonseca y Cristian Sandoval protagonizaron una escena curiosa en Teletica Deportes.
Rolando Fonseca y Christian Sandoval consideran que Johan Venegas sería una buena opción para el ataque de Herediano. (Archivo LN)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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