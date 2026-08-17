Christian Sandoval y Rolando Fonseca coinciden: ‘Lo de Herediano es una situación pesada’

Rolando Fonseca y Christian Sandoval consideran que Johan Venegas sería una buena opción para el ataque de Herediano.

Para nadie es un secreto que el Club Sport Herediano está en problemas y que aunque tiene probabilidades matemáticas, para superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf necesita algo más que ganar.

Ese tema lo discutieron Christian Sandoval y Rolando Fonseca, quienes junto a Melissa Alvarado participaron este lunes en el análisis de la jornada en Teletica.

“Lo de Herediano es una situación pesada, es ganar este martes sí o sí para seguir con vida, para tener opción para la última fecha, porque una derrota de Herediano lo dejaría prácticamente fuera de la competición de esta Copa Centroamericana”, expuso Christian Sandoval.

Según el comunicador, por la planilla que ha armado el Team y por su proyecto, “sería un fiasco” quedar fuera por segundo año consecutivo en el torneo internacional.

Rolando Fonseca mencionó que es una obligación como país, de cada institución, pasar a la siguiente ronda y que para el momento actual del fútbol de Costa Rica, es necesario que pase.

“No es alegrarme del mal ajeno, sino de decir que muy bien, que los cuatro equipos están llegando a otras instancias y siguen compitiendo”, citó el exfutbolista.

También dijo que si Herediano no clasifica sería un mensaje durísimo para el camerino, en un equipo que formó una planilla para competir en los dos torneos.

“El camerino se puede volver completamente una bomba, porque ahora sí, yo quiero jugar y quiero participar, y voy a tener muy pocos minutos porque ya no habrá dos torneos”, apuntó Rolando Fonseca.

Pero más allá del partido al que Herediano llega presionado y que jugará este martes contra Real Estelí en el Estadio Independencia, en Nicaragua, el campeón nacional ahora anda en busca de técnico tras la destitución de José Giacone y también tiene un problema adicional, con la salida de Marcel Hernández.

“Ojo, no soy representante de nadie ni me interesa, pero ahí está el tico. Hay un tico goleador en los últimos años, que hace goles en todos los partidos, que siempre ha estado y es (Johan) Venegas”, apuntó el exdelantero.

Hace unos días, Jafet Soto le dijo a Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo que a Johan lo considera un gran futbolista, pero que el problema es el tiempo que lleva sin jugar.

Ante eso, Rolando Fonseca fue muy claro en que a él le preocupa más la carencia de gol que tiene todo su mediocampo, que la de ese delantero.

“Y ojo, que no soy representante de nadie. (Fernando) Lesme creo que está, ojalá lo puedan inscribir, es un chico que estamos necesitados de verlo, de que compite y que compite bien. Ojalá que puedan ganar este martes (...). Pero lo de Herediano, no puedo entender que un equipo que sale campeón y que tengan estos comportamientos mentales los jugadores”, aseguró Fonseca.

Christian Sandoval está de acuerdo en que Johan Venegas puede ser una opción importante y que solo tendrían que ponerlo a tono físico.

“Es una carta más que confirmada dentro del contexto futbolístico nacional, por lo menos para que le alcance para el campeonato nacional.

”Fue goleador en todo lado donde estuvo, en Guanacasteca, en Cartaginés, en la Liga y en Saprissa. La carta de presentación es muy fuerte para que realmente pueda ser alguna alternativa en el Herediano”, concluyó Christian Sandoval.