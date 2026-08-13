¿Mayron George o Johan Venegas a Herediano? Esto dice Jafet Soto

Herediano necesita delanteros y Jafet Soto fue muy claro al hablar de Mayron George y Johan Venegas.

Sin Marcel Hernández y con Fernando Lesme todavía sin ser inscrito, el Club Sport Herediano con más razón sale al mercado en busca de hombres que aporten goles.

Jafet Soto explicó en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada que al tiempo que el cuadro florense se mantiene en contacto permanente con el Ministerio de Hacienda para solventar el problema que tiene a raíz de una deuda heredada, que de momento le impide inscribir extranjeros, anda en busca de refuerzos.

En la extensa conversación le preguntaron por Mayron George como posibilidad, quien actualmente forma parte de Sporting. Así como por la opción de Johan Venegas, que sigue sin equipo.

“Hemos estado en contacto desde la semana pasada con (José Miguel) Cubero, pero viendo otras posibilidades y no Mayron. Hasta el miércoles después de que pasó lo de Marcel hablamos del tema de Mayron, si existía alguna posibilidad, pero no nos han contestado”, expresó Jafet Soto.

Agregó que el Team sí tiene la intención de contar con Mayron George en sus filas.

“Nosotros queremos, ya tenemos que ponernos de acuerdo por temas administrativos, deportivos. Nosotros sí, pero no sé si la parte deportiva nos lo facilita, es una gestión como se están haciendo otras gestiones para ocupar el cupo”.

Mientras que con respecto a Johan Venegas, el presidente de Fuerza Herediana y actual técnico interino de los rojiamarillos opinó que se trata de un gran jugador y que lo considera un gran profesional.

“Pero creo que tenemos que ver la cantidad de meses que tiene Johan sin jugar. Él estuvo lesionado mucho tiempo en Cartago, volvió y tampoco jugó tanto. Y ya tenemos casi tres meses con el tema de pretemporada encima y campeonato nacional. Entonces, estaríamos buscando algo más, el ritmo de competencia”, expresó.

Dijo que ese análisis viene de experiencias previas. De hecho, mencionó los casos de Deyver Vega, Elías Aguilar, Allan Cruz y otros más que llegaron al club, tras un parón y les costó mucho el primer torneo.

“Con lesiones, pequeñas lesiones gracias a Dios, nada grave, pero les costó mucho el primer torneo y nosotros ocupamos algo inmediato”, recalcó Jafet Soto.

También dijo que tiene más opciones que está explorando, aparte de Mayron George y que se encuentran en Costa Rica.

Según las normas de competición de la temporada 2026-2027 que rigen en el fútbol nacional, el periodo para inscribir jugadores en el Torneo de Apertura 2026 está abierto hasta el 17 de setiembre.