Celso Borges responde entre risas si ya puede hablar de economía

Celso Borges cuenta que con el gol de Anthony Hernández ya sabía que esta vez era la vencida para Liga Deportiva Alajuelense.

Celso Borges fue aclamado y ovacionado tanto en el Estadio Alejandro Morera Soto como a lo largo de la calle ancha en Alajuela.

El capitán de Liga Deportiva Alajuelense fue quien recibió la copa que acredita a su equipo como el monarca del Torneo de Apertura 2025 y confiesa que la sensación que tuvo en ese instante fue como tantas veces lo soñó.

Tras el clásico del miércoles pasado, en la zona mixta, él recibió una consulta no de fútbol, sino sobre cómo la situación económica del país afecta a las familias costarricenses. No supo qué responder en el instante.

Dijo que estaba en modo clásico; pero en redes sociales, la pregunta se viralizó. Acabada la final de segunda fase, en la que Alajuelense venció a Saprissa con global de 5-3, en medio de bromas, al mediocampista le preguntaron que si ya podía hablar de economía.

“No puedo hablar de economía, estábamos en un clásico ahí, en otro contexto. Nada en contra de la muchacha, por supuesto, pero no entendía nada y estaba viviendo el partido. Me agarró meando fuera del tarro”, contestó Celso Borges entre risas y como una de las anécdotas de la final.

Pero tampoco se tiró al agua y optó por seguir en lo suyo, hablando de una noche inolvidable que tiene a la afición de Alajuelense de fiesta y que provocó que esta Navidad se tiñera de rojo y negro.

“Todos los años que hemos visto a los demás hacerlo y al tener uno la oportunidad, uno lo valora mucho y fue emocionante, pero es ver atrás de todas las derrotas que hemos tenido, aprendiendo de ellas y, al fin, se rompió”, afirmó Celso Borges al intentar describir ese instante en el que recibió ese trofeo tan codiciado.

Además, indicó que Alajuelense se merecía lo que hoy está viviendo.

“Ya era mucho tiempo de estar tocando la puerta y ya al final cuando se abre, muy contento por la gente también. Somos un equipo, pero uno tiene que asumir el liderazgo con el grupo de capitanes, asumir cuando nos ha tocado perder, y ahora esto es de todos”, citó.

Sobre ese último juego y aunque la experiencia le dice que los partidos no se acaban hasta que se terminan, contó que con el gol de Anthony Hernández —que significaba el 3-1 en el clásico y el 5-3 en el global—, sabía que esa corona era 100% rojinegra. Eso sí, no podían perder la concentración, sino culminar la faena y disfrutarlo.

