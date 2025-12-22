Alajuelense rompió una sequía más de su historia: el arte de sufrir para volver a ganar

Al ganar el Torneo de Apertura 2025, Liga Deportiva Alajuelense rompió una sequía de cinco años sin ser campeón nacional.

El León de la Liga se levantó de las cenizas más fuerte que nunca y regresó al trono del fútbol nacional para ponerle punto final a otra sequía en su historia.

Sufrir, lidiar con la desesperación y la frustración por múltiples decepciones en la cancha para después desahogarse y dar paso a las lágrimas de felicidad en tiempos de bonanza, ha sido una característica marcada en los 106 años de historia de Liga Deportiva Alajuelense.

Este sentimiento se comprueba al darle un vistazo a la trayectoria del equipo fundado el 18 de junio de 1919 y que ha sido pilar de la Primera División desde el nacimiento del campeonato en 1921.

Alajuelense esperó con paciencia hasta 1928 para proclamarse monarca por primera vez.

La historia rojinegra ha sido un ciclo eterno de resistencia y victorias; tras su primer cetro, la segunda estrella llegó once años después, en 1939, y lo hizo de forma invicta.

Luego vinieron los éxitos de 1941, 1945, 1949 y 1950, antes de enfrentar otra sequía de ocho años que terminó por todo lo alto con el primer tricampeonato entre 1958 y 1960.

Ese patrón de esperar para luego reinar se repitió con las coronas de 1966, el bicampeonato de 1970-1971, y el regreso al triunfo en 1980 tras nueve años de aguante, seguido por otro bicampeonato en 1983-1984.

La tónica continuó con los festejos de 1991 y 1992, los títulos de 1995-1996 y 1996-1997, y el inolvidable tetracampeonato que marcó el inicio del nuevo milenio: 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003.

Tras el cetro de 2004-2005 y cinco años de sequía, la Liga volvió a la cúspide en el Invierno 2010 derrotando al Herediano, iniciando otra racha exitosa que sumó los títulos del Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012 e Invierno 2013.

Sin embargo, lo que siguió fue una tempestad dramática que pareció eterna para el liguismo bajo el formato de torneos cortos.

Aquella sequía se rompió el 20 de diciembre de 2020, en una noche donde Bryan Ruiz alzó la copa 30 a puerta cerrada por la pandemia. Aunque la afición siempre se aglomeró en las afueras del estadio, las gradas estaban sin su gente.

Liga Deportiva Alajuelense redondeó un semestre perfecto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pero el destino guardaba una recompensa después de otra larga espera. Exactamente cinco años después de aquella noche silenciosa, Alajuelense rompió de nuevo la sequía, al alcanzar la estrella 31 en este Apertura 2025.

Sin necesidad de gran final, con el mítico Óscar “Macho” Ramírez de nuevo en el banquillo manudo y con una afición desbordada en las calles y en las gradas, el León de la Liga reina en Centroamérica por tercer año consecutivo, pero ahora también lo hace en Costa Rica.

