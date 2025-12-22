Puro Deporte

Alajuelense rompió una sequía más de su historia: el arte de sufrir para volver a ganar

Romper sequías ha sido un desafío de Liga Deportiva Alajuelense a lo largo de sus 106 años

Por Fanny Tayver Marín
Al ganar el Torneo de Apertura 2025, Liga Deportiva Alajuelense rompió una sequía de cinco años sin ser campeón nacional. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

