‘Y todos en caravana a celebrar’: Carroza de Alajuelense y el carnaval rojinegro colapsan calle ancha en Alajuela

Una multitud de liguistas celebraron junto a Liga Deportiva Alajuelense la obtención del Torneo de Apertura 2025.

Liga Deportiva Alajuelense sigue de fiesta con la copa 31 en mano. El sol de mediodía en Alajuela no solo calentaba el asfalto; sino que encendía el alma de una afición que no durmió y que de momento ni piensa ni hacerlo.

Tras una noche de vigilia y festejo, el liguismo quiere que este sueño que costó tanto que se volviera realidad, no termine nunca y que desde ya confía en Óscar Ramírez para que siga.

La noticia corrió como pólvora por los grupos de WhatsApp y las redes sociales: habría caravana, saliendo del Estadio Alejandro Morera Soto y un desfile por la calle ancha. ¿Quién se apuntaba? Evidentemente, los que estaban más cerca, pero otros también lo hicieron, aunque llegaran tarde.

Poco antes del mediodía, el club lanzó el grito de guerra y la calle ancha, que es uno de los símbolos donde el liguismo ha llorado y reído por décadas, se convirtió en el epicentro de un carnaval rojinegro que desafió cualquier plan de domingo.

La espera del sábado por la noche, contenida por estrictas medidas de seguridad que obligaron a la prudencia, estalló con el doble de fuerza bajo la luz del domingo.

Así que los más fiebres que tenían el chance no lo pensaron dos veces. Como si se tratara de un ritual sagrado, las familias empezaron a colonizar las aceras.

Algunos activaron el modo veraniego, porque aparecieron las sillas de playa, las sombrillas de colores para ganarle el pulso al sol y las hieleras cargadas de refrescos, cervezas y bocadillos que sabían a victoria.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense disfrutaron la fiesta de este domingo con la afición manuda. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

No había brecha generacional; ahí estaba el abuelo que narraba títulos de antaño junto al nieto que, por primera vez, sentía el peso de la historia en el pecho, todos unidos por un solo grito que retumbaba en las paredes de los comercios locales: “¡Liga campeón, Liga Liga Liga campeón, Liga Liga Liga campeón, Liga campeón!”.

Cuando el autobús asomó su silueta, el delirio fue total. En la cubierta, los héroes de la estrella 31 se transformaron en hinchas.

Los jugadores, con la piel bronceada por el trayecto y la sonrisa tatuada, se fundieron en un solo abrazo con su gente.

No era para menos, porque después de tanto tiempo, la copa, ese objeto del deseo por parte de todos se quedó en al vitrina rojinegra.

Y brilla en lo alto, pasando de mano en mano mientras los futbolistas lanzaban gorras y camisas autografiadas como reliquias al aire.

No había un guión, sino que el protocolo era la improvisación con el micrófono, dejándolo en la magia de la espontaneidad.

Un jugador hablaba y la calle ancha se convertía en un estadio abierto, entonando a pleno pulmón el himno de los leales: “Señores yo soy manudo desde la cuna, y vamos a salir campeones no tengo duda, con un poco más de empeño, la vuelta vamos a dar, y todos en caravana a celebrar”.

Era la promesa cumplida de que, con esfuerzo, ganas y Óscar Ramírez en el banquillo, esta vez era sí o sí.

Joel Campbell fue uno de los futbolistas más ovacionados por la afición de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

El avance era lento, casi ceremonial. El río humano era tan denso que el trayecto frente a la Iglesia de La Agonía se convirtió en un paso de tortuga que duró más de tres horas, pero a nadie le importaba el reloj.

Arriba, en el bus, un operario experto se encargaba de levantar los cables de electricidad con guantes especiales, asegurando que la fiesta no se apagara por un imprevisto.

Mientras abajo, la marea rojinegra empujaba con el corazón. Fue una jornada de sudor, música y pertenencia; una procesión de alegría pura donde Alajuela recordó por qué su calle es “ancha”, no solo por sus dimensiones, sino por el tamaño del orgullo de una afición que tiene razones de sobra para celebrar.

Porque llegó lo que el liguismo más quería, que era ser campeón nacional de nuevo; pero también no hay espacio para la mezquindad con un equipo que en este semestre no le dejó nada a nadie.

Alajuelense supo superar los problemas que se le presentaron sobre la marcha, dejando ver que la disciplina no se negocia y que todos son importantes en el equipo.

Sin depender de ningún jugador, la Liga del “Macho” ganó todo lo que disputó: Recopa, Copa Centroamericana de Concacaf y campeonato nacional.

