‘Y todos en caravana a celebrar’: Carroza de Alajuelense y el carnaval rojinegro colapsan calle ancha en Alajuela

Liga Deportiva Alajuelense sigue festejando su campeonato nacional y esta es la crónica de lo ocurrido este domingo en la calle ancha

Por Fanny Tayver Marín
Una multitud de liguistas celebraron junto a Liga Deportiva Alajuelense la obtención del Torneo de Apertura 2025.
Una multitud de liguistas celebraron junto a Liga Deportiva Alajuelense la obtención del Torneo de Apertura 2025. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







