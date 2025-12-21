Alajuelense sorprende a su afición con anuncio inesperado

Liga Deportiva Alajuelense sigue de fiesta luego de proclamarse campeón nacional en el Torneo de Apertura 2025 y este domingo sorprendió a su afición con un anuncio inesperado, que pone a correr a más de uno.

Alajuelense convoca a su afición este domingo a la 1 p. m. porque la carroza de campeones saldrá del Estadio Alejandro Morera Soto y estará en la calle ancha, en Alajuela, disfrutando con la afición.

Esto no se hizo la noche del sábado como una de las medidas de seguridad que se adoptaron; pero la tradición dicta que el equipo rojinegro desfila por la calle ancha celebrando con su afición.

Después de la victoria contra Saprissa en el clásico por 3-1 y anotándose la final de segunda ronda con un global de 5-2, la fiesta rojinegra continuará este domingo.

Liga Deportiva Alajuelense seguirá su festejo este domingo 21 de diciembre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

