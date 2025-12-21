Imperdible: La crónica de todo lo que pasó en el festejo de Alajuelense

Rónald Matarrita, Diego Campos y Jeison Lucumí en primer plano reflejan la felicidad que desborda a Liga Deportiva Alajuelense.

Minutos después de que Liga Deportiva Alajuelense levantó su estrella 31, hubo un primer festejo con la afición en la propia cancha y que fue presenciado por una multitud.

Entre lágrimas, bailes y cánticos, el liguismo no solo celebró un título, sino la reafirmación de una identidad curtida en medio de derrotas.

La tarima de los campeones se transformó en un confesionario de sentimientos abiertos. Desde la nostalgia de Kenyel Michel, despedido por un coro que se negaba a dejarlo ir, hasta el gesto humano de Joel Campbell, quien de rodillas y con el corazón en la mano, le habló al liguismo.

Fue una noche de contrastes, donde la picardía de un Aarón Salazar desafiante se mezcló con la sobriedad de un Celso Borges que, como director de orquesta, puso a latir al estadio.

“Me voy campeón nacional y tricampeón de Centroamérica y estoy feliz”, pronunció Kenyel Michel después de que el micrófono no lo funcionó en varios intentos.

Celso Borges fue el encargado de levantar la copa 31 de Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Automáticamente, todos los jugadores y los aficionados que estaban ahí, de manera sincronizada empezaron a cantarle: “No se va, no se va, Michel no se va (...)”.

Antes de él ya habían subido a la tarima Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita y Alejandro Bran, que hizo su ya tradicional gesto de celebración, agarrándose la nariz para sumergirse en una piscina.

Después llamaron a Bayron Mora a la tarima y subió portando unos lentes negros que se puso tras el pitazo de David Gómez y dijo: “Esto es para ustedes, manudos”.

Luego fue el turno del capitán, Celso Borges, quien por un momento se convirtió en el animador y puso a participar a todos.

“A ver, la gente de allá (a su izquierda) dice Liga, y la de allá (a su derecha) dice campeón”, solicitó.

La respuesta fue inmediata y salió tan bien que repitió el ejercicio, así: “Ustedes dicen treinta y ustedes dicen uno”...

Finalmente, con la gente toda apuntada, el mediocampista expresó: “Linda, papá, linda, que viva la Liga”.

Santiago van der Putten en una de sus noches más felices delante de la afición: “Qué rico que sabe, y lo que se viene”.

Después de eso, empezó a cantar acompañado por todos a una sola voz: “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Óscar Ramírez, toda la vuelta vamos a dar”.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense se tiró a la calle para festejar su estrella 31. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Aarón Salazar subió a la tarima bailando y cuando tomó el micrófono, al igual que antes del partido, lanzó otra frase picante.

“Manudos, primero que nada, darle gracias a Dios, porque estamos aquí por Él. La verdad es que cuando llegué acá se habló mucho de mi estado y aquí estamos, acá tenemos el título. Y un saludo de rodilla de bronce”, expresó Aarón Salazar.

Liga Deportiva Alajuelense redondeó un semestre perfecto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Después dijo que quería escucharlos a todos: “Sale campeón, sale sale sale campeón, sale sale sale campeón, sale sale sale campeón, sale campeón (...)”.

Deylan Paz, de pocas palabras, puso a reír a todos: “Felicidades campeones, nos vamos para La Cali”.

Deylan Aguilar fue el siguiente en decir algo: “Primero que todo darle las gracias a esta afición tan bonita y nos vamos para La Cali, yo lo acompaño”, ironizó sobre aquel polémico episodio de indisciplina.

Creichel Pérez fue el próximo en pasar al frente y hablar: “Buenas noches afición manuda, agradecerles por todo lo que nos han soportado y nada, pedirles perdón de todo corazón y se vienen más campeonatos en el nombre de Jesús”.

Seguía el turno de Joel Campbell y su mensaje fue un verdadero desahogo, en el que incluso se puso de rodillas frente a la afición rojinegra.

“Primero que todo, quiero darle gracias a Dios porque sé lo mucho que esperaba este momento, todo lo que me han criticado. Les digo y les juro que cuando tomé esta decisión, la tomé con el corazón también”, apuntó Joel Campbell.

Agregó que “al venir aquí (Alajuelense) sé que lo quisieron manchar (su nombre)”.

“Pero trabajé mucho en silencio, trabajé por ustedes, por esta afición que siempre me apoyó, que me recibió como un liguista más, y que independientemente de lo que pase en el futuro les juro de rodillas que muchas gracias por recibirme, y quiero que canten conmigo desde el corazón: Liga campeón, Liga Liga Liga campeón, Liga Liga Liga campeón (...)”.

Diego Campos le agradeció a los liguistas porque dijo que desde el día uno lo acogieron como uno más de la familia.

“Desde que llegué quería ganar trofeos para ustedes y eso es lo que hicimos y este es el grito que nos une a todos: ¿Cuál equipo es el mejor? Liga, Liga sí señor”, expresó Diego Campos.

Sus compañeros y los aficionados empezaron a cantarle: “No se va, no se va, Diego no se va”, en vista de que su contrato se termina este mes y la renovación se ve difícil, aunque él afirma que quiere quedarse.

Anthony Hernández pasó al frente, mientras que su papá lloraba y gritaba “Liga campeón”, con una bandera de Puntarenas en mano.

El futbolista que juego pícaro con velocidad y goles importantes mencionó: “Agradecer a Dios por esta oportunidad, de poder levantar la 31 con ustedes, se lo merecen y que sea el comienzo de todas las copas que van a venir”.

Alberto Toril manifestó: “Quería darles las gracias a todos por estos momentos y que viva la Liga”. Aunque le restan seis meses de contrato, pareciera difícil que continúe en las filas del nuevo campeón nacional dada su poca participación.

Johnny Álvarez agradeció a toda la afición, a la que llamó familia, por siempre apoyarlos. Y puso otro cántico a sonar en esa fiesta en plena cancha, con un recado para los rivales: “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es de Heredia o de Tibás”.

Elián Quesada dijo que quería hablar y le preguntaron si lo haría en inglés o en español y esto dijo delante de todos: “Buenas noches, manudos, rojinegros todos. Este campeonato es para ustedes, vamos Liga”.

Sonaba Karol G, pero el ritmo cambió a una cumbia a cargo de Los Ángeles Azules para que Óscar Ramírez hiciera su entrada a la tarima bailando.

Llamaron a la tarima a Carlos Vela y al presidente del club, Joseph Joseph. Fue ahí donde el jerarca le habló al grupo delante la afición: “Jugadores, muchas gracias, muchos huevos, muchas gracias. A la afición gracias por exigir, gracias por apoyar, gracias por estar aquí siempre”,

También hizo el grito de guerra del equipo, acompañado por todos: “¿Cuál equipo es el mejor? Liga, Liga sí señor".

Ya estaba por terminar esa celebración frente a la afición y llamaron a la tarima a varios de los exjugadores que estaban ahí: Bryan Ruiz, Wílmer López, Javier Delgado, Mauricio Montero, Pablo Gabas, Cristian Oviedo, Austin Berry, Carlos Castro y Jonathan McDonald.

Con micrófono en mano, quien empezó a llamarlos a todos ellos fue Joel Campbell y dijo que lo hacía porque “todos estos jugadores históricos también son parte de este gran momento en esta gran institución”.

Después de pronunciar eso, dijo que era el momento de cantar todos juntos: “Liga campeón, Liga Liga Liga campeón, Liga Liga Liga campeón, Liga Liga Liga campeón (...)”.

Pero por ahí andaban más futbolistas, como Michael Barrantes con la camisa rojinegra puesta; igual que José Andrés Salvatierra. Otro que no se perdió el momento fue Allen Guevara, quien llegó vestido de negro.

Antes de acabar, Joel Campbell manifestó algo más: “Campeón no, tricampeón”. Eso lo dijo porque Alajuelense salió a la premiación con los otros cetros que ganó en este semestre, que arrancó con la obtención de la Recopa ante Herediano y la Copa Centroamericana de Concacaf, donde los rojinegros son tricampeones.

Fue entonces cuando destaparon unas botellas y empezaron a bañar a todos los que estaban por ahí; al tiempo que comenzó un juego de pólvora.

Todo eso ocurría dentro del estadio, mientras que afuera de la Catedral había una multitud y la calle ancha, por la Iglesia de La Agonía estaba repleta de aficionados.

Alajuela fue una locura, pero no solo ahí se presentó eso. El liguismo se tiró a las calles en las siete provincias.

Y por supuesto que muchos inclusive hasta se fueron para la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, que se convirtió en territorio rojinegro.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.