Celso Borges, capitán de Alajuelense dentro y fuera de la cancha: Tomó el micrófono y dio indicaciones de seguridad

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La afición de Alajuelense enloqueció en la gramilla del Morera Soto.

Cuando Alajuelense se alistaba para celebrar, Celso Borges, capitán erizo apareció en la gramilla y pidió tranquilidad a la afición, la cual llenó el terreno de juego con el pitazo final de David Gómez.

La Liga acababa de ganarle 3 a 1 a Saprissa para ganar su cetro 31, ante esto los manudos desataron una locura, lo cual impidió que se pudieran preparar las tarimas para la premiación. La organización recurrió al capitán manudo para solicitarle a la afición ayuda para organizar el escenario.

Con micrófono en mano, Celso pidio paciencia a los seguidores:

“Manudos, buenas noches campeones. Muchachos a ver si nos ayudan con la seguridad, somos campeones, aguantemos, ya vamos a celebrar, vamos campeones”, aseguró.

Seguidamente hizo en la transmisión de Futv una pequeña evaluación del torneo y lo que significa el campeonato.

“Bien, la verdad que muy bien, nos levantamos de golpes durísimos, poder regalar este cetro es lo que uno añora, felicidades a todos, a don Joseph, a los del CAR, gracias al trabajo de Andrés Carevic, de Guima y del profeo Óscar Ramírez”, acotó.

Celso dijo:

“Pudimos romper la sequía y darle alegría a la afición, no ha sido fácil, pero hemos podido”.

Luego más en frío, el volante manudo declaró que no encontraba palabras para describir lo que sentía.

“No tengo palabras de razón, ahorita no tengo. Romper una sequía siempre es difícil. Esto significa mucho para nosotros, pero aún más para esta gente maravillosa que nos vino a apoyar. Lastimosamente no le habíamos podido dar esta alegría y esto es para que disfruten”, mencionó.

El mundialista de 2014, 2018 y 2022 fue más allá y pronunció lo que para él fue vital en esta campaña.

“La clave, defensivamente estuvimos muy bien, a pesar que nos marcaron tres goles en dos partidos , igual siempre es de destacar el trabajo defensivo”, profundizó sobre la final ante Saprissa.

Para Borges su primer campeonato como manudo es especial.

“Ganar un título siempre es importante. El primero siempre es bastante especial, le tengo muchísimo cariño. El equipo estuvo bien muy maduro. El equipo estuvo bien”, concluyó.