Cartaginés vs. Olimpia: Fecha y hora para esta serie de cuartos de final en Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés primero consumó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, yendo de menos a más y convirtiéndose en una de las tantas sorpresas que se han dado hasta ahora en el torneo regional.

Después, el equipo de la Vieja Metrópoli conoció el nombre de su rival en esa instancia: Olimpia de Honduras.

En esta serie no solo se encuentra en juego el pase a las semifinales de este torneo, sino también el boleto directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

Tome en cuenta que quien no avance en la Copa Centroamericana disputará un repechaje contra el equipo al que le ocurra lo mismo en la serie entre Alajuelense y Motagua.

El Club Sport Cartaginés abrirá los cuartos de final contra Olimpia en el "Fello" Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para esos dos clubes que se despedirán esta competición, aún existirá un último chance de acceder a “Concachampions”.

LEA MÁS: ¿Qué pasará con el partido Alajuelense vs. Cartaginés? La Liga tiene cuatro seleccionados y los brumosos ninguno

Según el calendario oficial emitido por Concacaf, Cartaginés recibirá al Olimpia el jueves 25 de setiembre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago.

El partido de vuelta de esta serie será el 2 de octubre, a las 8:15 p. m., en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, Honduras.

LEA MÁS: Cartaginés disfruta un privilegio que Alajuelense, Saprissa y Herediano se desearían

Un punto importante es que después de la fase de grupos, el gol de visita sí cuenta como criterio de desempate.

Agenda completa de los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Partidos de ida

Martes 23 de setiembre: Alajuelense vs. Motagua (8:06 p. m.)

Miércoles 24 de setiembre: Xelajú vs. Sporting San Miguelito (8:06 p. m.)

Miércoles 24 de setiembre: Real España vs. Plaza Amador (8:06 p. m.)

Jueves 25 de setiembre: Cartaginés vs. Olimpia (8:06 p. m.)

Partidos de vuelta

Martes 30 de setiembre: Motagua vs. Alajuelense (8:06 p. m.)

Miércoles 1.° de octubre: Plaza Amador vs. Real España (7:06 p. m.)

Jueves 2 de octubre: Sporting San Miguelito vs. Xelajú (7:06 p. m.)

Jueves 2 de octubre: Olimpia vs. Cartaginés (8:15 p. m.)

Lo que sigue después de cuartos de final

La Concacaf tiene previsto que los partidos de semifinales y los repechajes se efectúen entre el 21 y 23 octubre los partidos de ida; mientra que los de vuelta serán del 28 al 30 de octubre.

Además, la lucha definitiva por el título de la Copa Centroamericana de Concacaf se programará así: partido de ida entre el 25 y el 27 noviembre; mientras que el juego de vuelta será entre el 2 y el 4 de diciembre.