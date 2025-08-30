Puro Deporte

Cartaginés vs. Olimpia: Fecha y hora para esta serie de cuartos de final en Copa Centroamericana

Así jugará Cartaginés en busca del boleto directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

El Club Sport Cartaginés primero consumó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, yendo de menos a más y convirtiéndose en una de las tantas sorpresas que se han dado hasta ahora en el torneo regional.








CartaginésCopa Centroamericana de ConcacafOlimpia
