Cartaginés disfruta un privilegio que Alajuelense, Saprissa y Herediano se desearían

Douglas López se reencontró con el gol en el partido entre Cartaginés y CAI, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El Club Sport Cartaginés hoy goza de un privilegio que otros equipos del fútbol nacional añoran y que hasta podría despertar envidias.

Para nadie es un secreto que a Liga Deportiva Alajuelense hoy le hace falta efectividad, que el Deportivo Saprissa arrastra sus propios problemas incluyendo una eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, y que el Club Sport Herediano tampoco arrancó como se esperaba.

La realidad actual de Cartaginés se resume en contundencia, divino tesoro. ¿Quién lo diría? El club de la Vieja Metrópoli presenta una abundancia muy marcada. Eso sí, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, porque a domicilio la historia de producción en redes resulta nula.

Los números no mienten y resultan más que llamativos. El equipo de Andrés Carevic se convirtió en una máquina de hacer goles en su casa, con 15 tantos en tres partidos como local.

Curiosamente, en cuatro juegos como visitante, este Cartaginés no ha logrado marcar un solo gol, pero no es de extrañar que eso lo subsanen pronto, con sus hombres de ataque encendidos.

Johan Venegas lleva siete goles en lo que va del semestre, distribuidos en cinco en Copa Centroamericana y dos en el Apertura 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta versión brumosa se comporta avasalladora y letal en su propio patio. Ahí, Cartaginés se dio el lujo de golear a Saprissa 3-0, el pasado 10 de agosto, con un doblete de Johan Venegas y un tanto de Cristopher Núñez.

Diez días después, los brumosos golearon 8-1 al modesto Verdes de Belice. En ese festín, Johan Venegas y Marco Ureña convirtieron un triplete cada uno, hubo un autogol y Diego Mesén también sacudió las redes una vez.

En su presentación más reciente, Cartaginés dependía de sí mismo para lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Cartaginés vivió una noche mágica y de clasificación en Copa Centroamericana, en el Estadio José Rafael "Fello" Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La receta era ganar en casa y lo hizo el martes 26 de agosto con un contundente 4-0 sobre el CAI de Panamá, en una fría pero mágica noche en la que Johan Venegas consiguió un doblete y también aportaron un gol Marco Ureña y Douglas López.

Con el boleto a cuartos de final de la Copa Centroamericana en mano, hoy posiblemente nadie recuerda que el equipo de Andrés Carevic se estrenó con una derrota de 2-0 contra Saprissa en esta competición internacional.

Antes de eso, Cartaginés también empezó su andar en el campeonato nacional con una derrota en Guanacaste frente al líder, Liberia (1-0). En las otras dos presentaciones a domicilio, empató sin goles contra Motagua de Honduras y Guadalupe.

“Hicimos una pretemporada muy larga y muy buena, el equipo físicamente está muy bien, estamos corriendo mucho y esa es una de las claves. Obviamente, estamos jugando y siendo contundentes, pero más que eso, estamos corriendo mucho”, expresó Diego González en zona mixta.

Contemplando la Copa Centroamericana de Concacaf y el Torneo de Apertura 2025, los 15 goles marcados por los brumosos hasta ahora se reparten así: Johan Venegas siete tantos, Marco Ureña 4, Diego Mesén 1, Douglas López 1 y un autogol.

“Aprovechamos mucho nuestra localía, el estar con nuestra gente, con nuestra afición, el estar en nuestra cancha es muy importante y ahí se vio reflejado. Estamos muy felices por el pase”, destacó Diego González.

Cartaginés jugará el domingo 31 de agosto contra Puntarenas FC, a las 11 a. m., en el “Fello” Meza.