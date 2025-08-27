Puro Deporte

Cartaginés disfruta un privilegio que Alajuelense, Saprissa y Herediano se desearían

El Club Sport Cartaginés tiene encendidos a sus goleadores en el ‘Fello’ Meza

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Independiente
Douglas López se reencontró con el gol en el partido entre Cartaginés y CAI, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésCopa Centroamericana de ConcacafApertura 2025Johan VenegasMarco Ureña
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.