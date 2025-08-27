Andrés Carevic, DT de Cartaginés: ‘En un juego decisivo, ganar así me deja muy contento’

Cartaginés volvió a recetar una paliza en la Copa Centroamericana y el entrenador Andrés Carevic destacó el hecho de ir de menos a más hasta obtener su clasificación con el 4-0 ante el CAI de Panamá.

—¿Cómo analiza la clasificación a la siguiente ronda?

—Sabíamos que era un grupo competitivo y difícil por los equipos que lo integraban, pero también que venimos de menos a más en el torneo local. Este partido era decisivo, y ganar de esta forma me deja muy contento. Mis jugadores hicieron un gran partido, estoy satisfecho con el fútbol que mostramos. Fue un muy buen juego.

—¿Ya consolidó una forma de juego?

—Hay que estar tranquilos, trabajando con humildad. Nosotros tenemos una idea clara y un modelo que llevamos a cabo. Seguimos un plan de juego y nuestra propuesta se basa en una buena circulación de balón. El equipo lo está desarrollando de muy buena manera y estoy agradecido con los jugadores. Ahora conseguimos pasar de ronda, y bueno, hay que disfrutar el momento y el gran partido que hicimos.

—En casa, Cartaginés está siendo letal...

—Creo que no llevo estadísticas exactas, pero estamos contentos. Lo importante es que nuestra gente disfruta cuando jugamos aquí. Le damos mucha importancia al cómo ganamos. No se trata solo de venir y jugar en casa, también debemos proponer cuando somos visitantes, y eso es lo que intentamos hacer.

—¿Siente que este golpe de autoridad era clave para el fútbol de Costa Rica?

—Sí, lo comenté en la conferencia: se habían dado ciertos resultados y hay que reconocer que el fútbol panameño ha avanzado mucho. Tienen una selección competitiva, y desde hace años se ha ganado el respeto al fútbol de Panamá. Pero el fútbol tico no viene a menos; lo que pasa es que ahora la competencia regional se ha vuelto muy pareja. También hay nivel en Honduras y Guatemala. Este torneo lo demuestra. Veo a todos los equipos de Concacaf creciendo, y por eso hay que darle mérito también a lo que estamos haciendo en Costa Rica.