Cartaginés anuncia fichaje con pasado en Alajuelense, Saprissa y Herediano

El Club Sport Cartaginés concretó el fichaje de un jugador que en el pasado estuvo bajo el mando de Andrés Carevic.

Se trata de Yael López, quien al fichar con los brumosos, entra en un listado no tan extenso de futbolistas que se han vestido con el uniforme de los cuatro clubes tradicionales del balompié nacional.

Quienes poseen ese récord son Wálter Elizondo, Michael Umaña, Gerardo Alvarado, Víctor Monge, Luis “Neco” Fernández, Jonathan Bolaños, Diego Estrada, Víctor “Mambo” Núñez y Suhander Zúñiga. Ahora también se les une Yael López.

La nueva ficha brumosa se encontraba en el fútbol colombiano con Boyacá Chicó y allá no ocupaba plaza de extranjero, debido a que es hijo del exfutbolista cafetero Nisson Perea.

Yael López posa junto a su agente Juan Vicente Carvajal en el "Fello" Meza, ya integrado a Cartaginés. (Cortesía. /Cortesía.)

Sin embargo, el jugador y su familia querían regresar a territorio nacional, aunado a que Andrés Carevic mostraba mucho interés en reclutar al lateral derecho.

Todo se concretó y Cartaginés ahora tiene una cara “nueva” en sus filas, una pieza que le da un poco de calma al argentino.

Hace unos días, el propio técnico entrenador de los brumosos afirmó que no podía implementar la rotación de jugadores porque tiene muchos lesionados en el equipo.

Yael López es el nuevo lateral derecho del Club Sport Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

En ese listado se encuentran Cristopher Núñez, José Luis Quirós, Douglas López, Bernald Alfaro, Everardo Rubio y Leonardo Alfaro.

De ellos, Douglas López fue el último en unirse al hospital blanquiazul. La estimación es que estará tres meses fuera de las canchas, debido a una ruptura de ligamento colateral de la rodilla izquierda.

En medio de tantas lesiones, un fichaje se vuelve un alivio para Andrés Carevic.

Además, no se descarta que haya otra incorporación. El periodo de inscripciones en el fútbol nacional cerrará el 18 de setiembre.

Cartaginés recibirá a Herediano el miércoles 10 de setiembre, a las 8 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago.