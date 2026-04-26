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Cae histórico récord del atletismo: por primera vez una maratón en menos de dos horas

Sabastian Sawe de Kenia rompió este domingo la histórica barrera de las dos horas, en la maratón de Londres

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Por AFP
El keniano Sabastian Sawe cruza la meta y hace historia en la maratón de Londres 2026 al imponer un nuevo récord mundial.
El keniano Sabastian Sawe cruza la meta y hace historia en la maratón de Londres 2026 al imponer un nuevo récord mundial. (JUSTIN TALLIS/AFP)







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