Atleta correrá una maratón por mes: vea la novedosa iniciativa para ayudar organizaciones sociales

El Proyecto 506 recorrerá el país durante 2026 con un objetivo claro: convertir cada kilómetro en apoyo directo para organizaciones sociales que trabajan con poblaciones vulnerables.

La iniciativa consiste en correr una maratón por mes, cada una dedicada a una fundación distinta. El proyecto nació como una plataforma para amplificar el trabajo de organizaciones que requieren mayor visibilidad, acompañamiento y conexión con la ciudadanía.

La maratón es la máxima distancia del atletismo tradicional, con 42 kilómetros y 195 metros, lo cual requiere una enorme preparación y resistencia. Esta prueba también forma parte del programa de Juegos Olímpicos, donde suele ser dominada por atletas africanos, especialmente de Kenia.

El creador del proyecto es Jorge Araya Arias, corredor y ciclista aficionado. Araya decidió transformar su disciplina deportiva en una herramienta de impacto social.

Durante todo el año completará 12 maratones, vinculadas a causas relacionadas con niñez, salud, medio ambiente y bienestar emocional.

Las primeras dos fechas ya se cumplieron. En enero, la maratón se dedicó a Lifting Hands. En febrero, el recorrido apoyó a CAII Emmanuel. Ambas jornadas activaron conversación en redes sociales y alianzas con distintos actores.

“Siempre tuve claro que no se trataba solo de correr. Quería que el esfuerzo sirviera para dar voz a fundaciones que muchas veces hacen un trabajo enorme sin la visibilidad que merecen”, señaló Araya.

El calendario continuará en marzo con Roblealto. En abril será el turno de Fundación Creando Sonrisas. Mayo estará dedicado a Casa Ronald McDonald Costa Rica y junio al Programa de Conservación desde la Comunidad del Instituto Monteverde.

En el segundo semestre, julio apoyará a Proyecto Daniel. Agosto estará vinculado a Fundavida. Septiembre beneficiará a Fundación AMY. Octubre respaldará a FUNDESO, noviembre a Hogar Siembra y diciembre cerrará con Fundación Giámala.

Cada maratón combinará carreras oficiales y recorridos planificados, en un país donde hay pocas carreras de esa distancia. El formato permite que otras personas se sumen en distintos tramos. También abre espacio para activaciones con marcas aliadas interesadas en fortalecer su responsabilidad social.

El total de lo recaudado se destina a la organización vinculada a cada fecha. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al 8969-3601 con Jorge Araya Arias.