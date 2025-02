Cachorro de Alajuelense a préstamo con Santos hizo llorar de orgullo y emoción a su madre en el CAR

Deylan Aguilar es uno de los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense que se encuentran a préstamo. El mediocampista se estrenó con Santos como titular en el triunfo (0-3) contra Sporting, en Pavas; pero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Wendy Casares no podía contener las lágrimas frente al televisor.

Cuando Alajuelense reclutó a su hijo, también le ofreció trabajo a ella para que estuviera cerca de él, y asegura que el fútbol les cambió la vida. Ella atiende al primer equipo, pero también vive en una casa dentro del CAR, donde cuida a los jugadores más pequeños, convirtiéndose en una mamá postiza para ellos.

Al terminar el partido de Santos contra Sporting, Deylan Aguilar brindó unas declaraciones en las que dijo que Wálter Centeno pide puro toque, tiki taka y que para Paté, el volante 5 es quien debe tocar más la bola; pero después de eso, pronunció unas palabras con las que Wendy se soltó en llanto.

LEA MÁS: Doña Wendy: la mamá postiza de los cachorros más pequeños de Alajuelense que viven en el CAR

“Este debut se lo dedico a mi mamá que es la que siempre me ha apoyado, se lo dedico solo a ella”, mencionó Deylan, quien a la vez reveló el motivo por el que pidió que le pusieran Casares en su camisa.

“Casares es el apellido de mi mamá, es la que tiene que llevarse todo esto, porque es la que siempre ha estado conmigo, es la que me ha ayudado y por eso llevo el apellido Casares en la espalda, representándola a ella”, destacó.

Deylan Aguilar y Wendy Casares festejaron cuando Liga Deportiva Alajuelense se proclamó bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Facebook Deylan Aguilar/Fotografía)

La conversación con Javier Santamaría

Wendy Casares manifestó a La Nación que hace unos días, el director deportivo de la Liga, Javier Santamaría, los llamó a los dos y les comentó que había una opción de que Deylan se fuera a préstamo al Santos.

LEA MÁS: Joseph Joseph niega salarios de $30.000 en Alajuelense

“Nos preguntó qué nos parecía y yo le dije a Javier que él era el que jugaba, que lo que él decidiera, eso sería. Deylan dijo que sí, que él aceptaba ir a préstamo. Los primeros días sí se me dio mucho y cuando lo despedí, lloré demasiado”, relató la madre del futbolista.

Para ella no ha sido fácil, pero cree que es normal. Contó que durante los primeros días lo llamaba y no aguantaba las lágrimas, hasta que él le dijo que si siempre iba a llorar, que mejor no lo llamara.

“Él está aquí en el CAR desde los 11 años y es la primera vez que se me va así; pero también yo entiendo que esto era lo mejor, que él se tenía que soltar, y aquí voy, tomándolo poco a poco. Ahora lo llamo y le pregunto que si está haciendo el arroz bien y que cómo está”, mencionó.

Esta situación la tenían contemplada. En algunas ocasiones, el propio Deylan le dijo a su madre que si surgía la opción de irse a préstamo la aceptaría, para ganar experiencia. Y ella sabía que era lo mejor, pero no dimensionaba que eso se volvería realidad.

Deylan Aguilar es ficha de Liga Deportiva Alajuelense, pero este Torneo de Clausura 2025 lo juega a préstamo con Santos. (Prensa Santos/Fotografía)

“Yo pienso que Deylan es un futbolista de apenas 18 años, es muy joven, él tiene todavía mucho que mejorar y aprender. La competencia aquí en la Liga es muy fuerte porque hay jugadores como Celso Borges, Larry Angulo, Alejandro Bran y Daniel Chacón. Así que el préstamo es una oportunidad para que él pueda desarrollarse mucho más, teniendo minutos allá”, comentó.

LEA MÁS: Joseph Joseph celebra aporte de Alajuelense y el CAR a la clasificación de Selección Sub-17 al Mundial

Deylan Aguilar con el primer equipo de Alajuelense Deylan Aguilar participó con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense en dos partidos del torneo pasado, ante Sporting (siete minutos) y Guanacasteca (80 minutos). También jugó dos encuentros del Torneo de Copa, contra Escorpiones (65 minutos) y Santos (90 minutos).

Lo quiere Wendy Casares en partido Santos vs. Alajuelense

El domingo 23 de febrero será un día muy particular para Wendy Casares, porque Alajuelense visitará a Santos, a las 4 p. m., en el Estadio Ebal Rodríguez, y su hijo tiene altas probabilidades de jugar con los guapileños.

“Para ese partido por supuesto que voy con Liga Deportiva Alajuelense, porque es el lugar que me da trabajo y donde vivo. Además de que soy liguista, pero a la vez, deseándole que a mi hijo le vaya de la mejor manera, no solo en este partido, si no en todos los que vaya a tener a lo largo de su carrera”, aseguró Wendy Casares.

Ella reitera que el corazón se le va a salir del pecho. Entre risas reseñó que hasta le cuesta concentrarse en los partidos, porque su teléfono no deja de sonar con mensajes desde su pueblo, en Barranca, Puntarenas.

Fue en 2018 cuando Víctor Badilla y Enrique Vásquez detectaron el talento de ese niño el Puerto y lo reclutaron. La Liga le ofreció trabajo a Wendy para que ambos se fueran a vivir al CAR. Inclusive, la propuesta involucraba a alguien más, a Dylan Aguilar, el gemelo de Deylan.

LEA MÁS: Alajuelense pronostica un Morera Soto a reventar para inmortalizar a Wílmer López

Sin embargo, a él no le gusta el fútbol y no logró adaptarse a estar con ellos. Él quería seguir en Puntarenas y esa fue otra decisión importante en la familia.

“Ha sido muy duro porque igual nos tocó dejarlo a él a los once años. Me dieron la opción de traerlo, aunque él no jugara bola, pero no hubo manera. Como mi hija mayor tiene treinta años, ella me dijo: ‘Mamá, déjelo aquí, yo lo cuido’. Así que él está con ella y nosotros pendientes de él, lo vamos a visitar y, cuando tenemos la oportunidad, Deylan va conmigo y tratamos de pasar el tiempo con él”, narró Wendy Casares.

En esa casa dentro del CAR, anexa a la residencia, con ella viven los más pequeños.

“Uno pasó al colegio y ya no está conmigo, pero igual aquí lo veo y siempre me saluda. Todos ellos saben que conmigo pueden contar para lo que sea. Ahorita en la casa tengo a tres chicos de escuela”, citó.

Cachorros más pequeños de Alajuelense viven en casa dentro del CAR con una mamá postiza

Ella trabaja en el CAR de domingo a viernes, con sábado libre. Lunes, miércoles y viernes sale un poco más temprano porque como cuida a los cachorros escolares, tiene que ir a la casa para lavarles la ropa, prepararles el uniforme del otro día, sentarse a hacer tareas y estudiar con ellos.

“A veces el sábado me voy para el Puerto si puedo, y otras veces me quedo aquí viendo partidos, pero de verdad que yo aquí los veo a todos en la Liga como si fuera mi familia, porque son mi familia”, subrayó.

Hace unos días, Deylan Aguilar y ella recordaron que cuando él estaba más pequeño y en el CAR aún no existían las canchas, ni el edificio del CAR, él le dijo: “Mamá, yo quiero estar ahí, en la Liga”.

Deylan Aguilar tiene 18 años, es formado en Liga Deportiva Alajuelense y juega como volante mixto. Fotografía: Prensa Alajuelense

Ella se preocupó, porque consideraba que no estaba dentro de sus posibilidades, así que trató de hacerlo caer en razón.

“Yo le decía: ‘Papi, usted está loco, ahí debe ser carísimo’. Y mire dónde está ahora, mire dónde estamos. Deylan es un chico muy guerrero. Él pasó conmigo las maduras y las verdes, por eso siempre tiene muy presente que yo siempre he estado para él. Ahora se encuentra contentísimo, porque dice que Wálter Centeno y Alonso Solís son buenos y está aprendiendo”, concluyó Wendy Casares.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.