Brisa Hennessy tiene la oportunidad de una rápida revancha en el Tour Mundial

La surfista costarricense Brisa Hennessy no se detiene. Tras finalizar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya se encuentra en Cloudbreak, Fiji, entrenando para la novena fecha del Tour Mundial, cuyo período de espera será entre el 20 y 29 de agosto.

Brisa, quien concluyó en la cuarta posición del torneo olímpico tras perder en la semifinal ante la brasileña Tatiana Weston-Webb y más tarde caer en su heat por la medalla de bronce ante la francesa Johanne Defay, busca asegurar su clasificación a la final del Tour Mundial, que está previsto para realizarse en California, Estados Unidos, a partir del 6 de setiembre.

Hennessy ya conoce a sus rivales para la primera ronda del torneo, donde podrá buscar revancha contra una de sus adversarias directas en los Juegos de París.

Brisa competirá en el cuarto y último heat de la última parada, donde enfrentará a la australiana Tyler Wright y a la francesa Johanne Defay, con quien se encontrará por tercera ocasión en 18 días.

La oriunda de Matapalo de Puerto Jiménez, en la Península de Osa, derrotó en la primera ronda de los Juegos Olímpicos a Defay, el pasado 27 de julio, pero en la disputa por la medalla de bronce, Defay aprovechó las condiciones del oleaje en Tahití y dejó a Brisa sin presea.

No obstante, Brisa puede sacarse la espinita no solo con Defay, sino también contra la propia Weston-Webb, pues, logrando un buen puntaje en Fiji, podría dejarlas fuera de la final en California, siempre y cuando la gala y la brasileña no lleguen a las finales.

Brisa Hennessy y el juego de números

Actualmente, Brisa ocupa el tercer puesto en el ranquin con 41.630 puntos. Está superada por las estadounidenses Caitlin Simmers con 48.185 y Caroline Marks con 42.490. En la cuarta posición se encuentra la australiana Molly Picklum con 39.390 puntos, y en la quinta, la hawaiana Gabriela Bryan con 38.595.

Ahora bien, la francesa Defay es sexta con 37.255 puntos y la brasileña Weston-Webb sétima con 35.100, por lo que aún tienen aspiraciones de llegar a la final, aunque para ello deben tener un desempeño perfecto y avanzar a las finales.

Recordemos que la ganadora de la fecha recibe 10.000 puntos, la segunda 7.800, y las que ocupen la tercera y cuarta posiciones 6.085. Posteriormente, de la quinta a la octava posición se obtienen 4.745 puntos. De la sexta a la novena, 2.610, y de la décima a la decimosexta solo 1.045.

Brisa, mientras tanto, para asegurar su lugar en California necesita lograr una puntuación alta en Fiji. Ya sea avanzando hasta las semifinales, donde obtendría 6.085 puntos, o bien a la final, donde sumaría como mínimo 7.800 puntos de quedar segunda. Eso le garantiza mantenerse entre las cinco mejores del evento y acceder a la gran final, sin importar los resultados restantes.

Para situarse entre las cinco mejores, la francesa Defay debe como mínimo quedar entre las ocho mejores del evento (4.745 puntos) y esperar que la hawaiana Bryan se quede en la primera ronda y no sume más de 2.000 puntos.

Weston-Webb, por su parte, debe superar a Defay y Bryan, quienes la aventajan por 3.495 puntos, por lo que debe alcanzar como mínimo la octava posición en Fiji (4.745 puntos) y esperar que sus rivales no avancen de la primera ronda (1.045 puntos). De lo contrario, deberá superar a sus más cercanas competidoras por una diferencia de prácticamente 4.000 puntos para asegurarse uno de los cinco boletos a la final.