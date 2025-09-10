Bolivia clasifica al repechaje mundialista tras vencer a Brasil

El boliviano Miguel Terceros celebra con sus compañeros luego de anotarle a Brasil en el partido decisivo para dejarse el boleto hacia el repechaje del Mundial 2026.

Bolivia venció este martes 1-0 a Brasil en El Alto, a 4.150 metros de altitud, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, y aseguró su pase al repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026 gracias a la ayuda de Colombia, que goleó 6-3 a Venezuela de visita.

La Verde terminó en el sétimo lugar del premundial sudamericano con 20 puntos, y superó a la Vinotinto, que se quedó con 18 unidades.

El gol del histórico triunfo boliviano llegó de penal a los 44 minutos, anotado por el volante ofensivo Miguel Terceros.

Bolivia vuelve a soñar con un Mundial después de su última clasificación para Estados Unidos 1994 y ahora le toca un escollo mayúsculo, que es el repechaje.

La FIFA determinó que la repesca se jugará en marzo de 2026 y contará con seis selecciones, las que pelearán por dos cupos. Habrá representantes de Asia, Africa, Sudamérica, Oceanía y dos de la Concacaf.

Bolivia tenía que ganar y esperar que Venezuela perdiera ante Colombia en la ciudad de Maturín. Una victoria o un empate de la Vinotinto sepultaba cualquier sueño mundialista de los bolivianos.

Ganar o morir. Esa era la premisa. Los locales pisaron el acelerador a fondo para fundir a los pentacampeones del mundo, ahogarlos en la altura y buscar el gol a la brevedad posible. Pero Brasil supo sufrir y resistió.

Entre tanto, la gradería local siguió con nerviosismo lo que acontecía en Venezuela.

En las postrimerías del primer tiempo, la alegría llegó para los locales. Roberto Fernández fue derribado en el área por Bruno Guimaraes. Tras una consulta con el VAR, el árbitro chileno Cristian Garay sancionó penal.

El ejecutor del tanto a los 44 fue Miguel Terceros, aunque el meta Alisson logró manotear levemente el balón.

Los bolivianos se fueron al descanso con la sonrisa en el rostro, más aún cuando las noticias que llegaban de Venezuela daban cuenta de un empate 2-2. Ese resultado momentáneo los mantenía en carrera.

Mientras Bolivia jugaba con desorden, aunque con ímpetu, los goles colombianos se escuchaban en las graderías como un bálsamo para las aspiraciones de alcanzar la repesca.

Los hinchas gritaban “¡Bolivia, Bolivia!” para alentar más a sus jugadores.

En la recta final del encuentro, la afición apretó los dientes mientras se conocía que Colombia se alzaba con una goleada 6-3 sobre Venezuela y sepultaba las aspiraciones de la Vinotinto.

Al sonar el pitazo final, los jugadores estallaron en júbilo y se fundieron en abrazos. Desde el banquillo, los suplentes y el técnico Óscar Villegas corrieron al campo para sumarse a la celebración, entre lágrimas y emociones desbordadas.