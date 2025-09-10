Puro Deporte

Bolivia clasifica al repechaje mundialista tras vencer a Brasil

Bolivia aprovechó la derrota de Venezuela en casa, en la última fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Por AFP
El boliviano Miguel Terceros celebra con sus compañeros luego de anotarle a Brasil en el partido decisivo para dejarse el boleto hacia el repechaje del Mundial 2026.
El boliviano Miguel Terceros celebra con sus compañeros luego de anotarle a Brasil en el partido decisivo para dejarse el boleto hacia el repechaje del Mundial 2026. (DANIEL MIRANDA/AFP)







